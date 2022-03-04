Чемпионат России. 20-й тур. «Факел» сыграет с московским «Динамо», казанский «Зенит» встретится с петербургским «Зенитом»

С 4 по 6 марта пройдут матчи 20-го тура чемпионата России по волейболу. «Факел» сыграет с московским «Динамо», казанский «Зенит» встретится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Суперлига Париматч

Чемпионат России

Мужчины

Предварительный этап

20-й тур

4 марта

Факел – Динамо Москва – 17.00

Урал – Нефтяник – 17.00

АСК – Газпром-Югра – 19.00

5 марта

Югра-Самотлор – Динамо-ЛО – 16.00

Зенит-Казань – Зенит Санкт-Петербург – 19.00

6 марта

Енисей – Белогорье – 12.00

Кузбасс – Локомотив – 13.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Зенит-Казань – 18 побед – 1 поражение (58 очков), Локомотив – 15-1 (43), Динамо Москва – 14-4 (39), Зенит Санкт-Петербург – 12-6 (36), Динамо-ЛО – 12-5 (32), Кузбасс – 9-9 (27), Югра-Самотлор – 10-10 (23), Белогорье – 7-9 (25), АСК – 6-11 (20), Енисей – 6-12 (16), Газпром-Югра – 6-13 (16), Факел – 6-11 (16), Урал – 3-14 (14), Нефтяник – 0-16 (4).