Александр Яременко: «Пашицкий написал, что «не чувствует себя в России в безопасности» – и FIVB дала ему разрешение на переход»

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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко прокомментировал переход игрока петербургского «Зенита» Дмитрия Пашицкого в польский клуб «Трефл».

Пашицкий родился в Киеве, но в 2020-м получил российский паспорт. Ранее «Зенит» опроверг тот факт, что Пашицкий разорвал контракт с клубом.

«Он получил разрешение на трансфер, но не от нас, а напрямую от FIVB. Как такое возможно – я не понимаю.

Из «Зенита» его никто не отпускал, у Пашицкого контракт до 2023 года. Но он написал, что «не чувствует себя в России в безопасности» – и ему через нас дали разрешение на переход.

Возможно, будем разбираться с этим прецедентом в судебном порядке», – сказал Яременко.

«Он получил российский паспорт, но для него это ничего не значит». Волейболист Пашицкий сбежал из «Зенита» в Польшу

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