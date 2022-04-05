Чемпионат России. Перенесенные матчи. «Нефтяник» сыграет с «Кузбассом», «АСК» против «Урала»

5-6 апреля пройдут перенесенные матчи чемпионата России по волейболу. «Нефтяник» сыграет с «Кузбассом», «АСК» против «Урала».

Результаты чемпионата России по волейболу 2021/2022 мужчины

Суперлига Париматч

Чемпионат России

Мужчины

Предварительный этап

5 апреля

16-й тур

– Кузбасс – 16:00

6 апреля

14-й тур

АСК – – 19.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Зенит-Казань – 23 победы – 1 поражение (70 очков), Локомотив – 20-3 (58), Динамо Москва – 20-4 (55), Зенит Санкт-Петербург – 17-7 (50), Динамо-ЛО – 16-7 (43), Белогорье – 12-11 (41), Югра-Самотлор – 11-12 (31), – 10-13 (31), Факел – 9-15 (23), АСК – 8-15 (26), Енисей – 7-17 (22), Газпром-Югра – 6-18 (17), Урал – 4-18 (17), Нефтяник – 1-22 (8).