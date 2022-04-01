Чемпионат России. 24-й тур. «Динамо-ЛО» сыграет с «Нефтяником», «Енисей» против московского «Динамо», другие матчи

С 1 по 3 апреля пройдут матчи 24-го тура чемпионата России по волейболу.

Результаты чемпионата России по волейболу 2021/2022 мужчины

Суперлига Париматч

Чемпионат России

Мужчины

Предварительный этап

24-й тур

1 апреля

Динамо-ЛО – Нефтяник – 19.00

2 апреля

Енисей – Динамо Москва – 13.00

Урал – Кузбасс – 16.00

Факел – Зенит-Казань – 16.00

Югра-Самотлор – Зенит Санкт-Петербург – 16.00

АСК – Локомотив – 19.00

3 апреля

Газпром-Югра – Белогорье – 17.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Зенит-Казань – 22 победы – 1 поражение (67 очков), Локомотив – 19-3 (55), Динамо Москва – 19-4 (53), Зенит Санкт-Петербург – 16-7 (47), Динамо-ЛО – 15-7 (41), Белогорье – 11-11 (38), Югра-Самотлор – 11-12 (31), Кузбасс – 9-13 (28), Факел – 9-14 (23), АСК – 8-14 (26), Енисей – 7-16 (21), Газпром-Югра – 6-17 (17), Урал – 4-17 (17), Нефтяник – 1-21 (7).