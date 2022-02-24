Чемпионат России. 19-й тур. «Нефтяник» сыграет с «Факелом», «Белогорье» против «Локомотива» и другие матчи

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 С 25 по 28 февраля пройдут матчи 19-го тура чемпионата России по волейболу. «Нефтяник» сыграет с «Факелом», «Белогорье» против «Локомотива».

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Чемпионат России

Мужчины

Предварительный этап

19-й тур

25 февраля

Енисей – Югра-Самотлор – 15.00

Нефтяник – Факел – 16.00

Белогорье – Локомотив – 19.00

Динамо-ЛО – АСК – 19.00

27 февраля

Зенит Санкт-Петербург – Кузбасс – 18.00

Динамо Москва – Зенит-Казань – 20.00

28 февраля

Урал – Газпром-Югра – 19.00

Турнирное положение: Зенит-Казань – 17 побед – 1 поражение (52 очка), Локомотив – 14-1 (40), Динамо Москва – 14-3 (39), Зенит Санкт-Петербург – 11-6 (33), Динамо-ЛО – 11-5 (29), Кузбасс – 9-8 (27), Белогорье – 7-8 (25), Югра-Самотлор – 7-10 (20), АСК – 6-10 (20), Енисей – 6-11 (16), Газпром-Югра – 5-13 (14), Факел – 5-11 (13), Урал – 3-13 (13), Нефтяник – 0-15 (4).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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