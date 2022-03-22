Чемпионат России. Перенесенные матчи. «Нефтяник» встретится с петербургским «Зенитом», московское «Динамо» против «Белогорья»

Теги Белогорье Динамо Москва чемпионат России результаты Нефтяник Зенит Санкт-Петербург Волейбол

23 марта пройдут перенесенные матчи 14-го тура мужского чемпионата России по волейболу. «Нефтяник» встретится с петербургским «Зенитом», московское «Динамо» – с «Белогорьем». 

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Мужчины

Предварительный этап

14-й тур

Нефтяник – Зенит Санкт-Петербург – 16:00

 

Динамо Москва – Белогорье – 19:30

 

Турнирное положение: Зенит-Казань – 21 побед – 1 поражение (64 очка), Локомотив – 17-3 (49), Динамо Москва – 17-4 (48), Зенит Санкт-Петербург – 14-7 (41), Динамо-ЛО – 14-5 (38), Белогорье – 11-9 (37), Югра-Самотлор – 10-11 (28), Кузбасс – 9-12 (27), АСК – 8-13 (26), Факел – 8-13 (21), Енисей – 7-14 (20), Газпром-Югра – 6-16 (17), Урал – 4-16 (17), Нефтяник – 0-20 (5).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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