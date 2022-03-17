Чемпионат России. 22-й тур. «Факел» встретится с «Локомотивом», казанский «Зенит» против «Кузбасса», другие матчи

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С 18 по 20 марта пройдут матчи 22 тура мужского чемпионата России по волейболу. «Факел» встретится с «Локомотивом», казанский «Зенит» против «Кузбасса». 

Суперлига Париматч

Чемпионат России

Мужчины

Предварительный этап

22-й тур

18 марта

ЕнисейГазпром-Югра – 15:00

 

ФакелЛокомотив – 17:00

 

Зенит-КазаньКузбасс – 19:00

 

19 марта

Урал – Зенит Санкт-Петербург – 16:00

 

Югра-СамотлорНефтяник – 16:00

 

20 марта

Динамо-ЛО – Белогорье – 17:00

 

АСК – Динамо Москва – 18:00

 

Турнирное положение: Зенит-Казань – 20 побед – 1 поражение (61 очко), Локомотив – 17-2 (49), Динамо Москва – 16-4 (45), Динамо-ЛО – 14-6 (38), Зенит Санкт-Петербург – 13-7 (39), Белогорье – 10-9 (34), Кузбасс – 9-11 (27), Югра-Самотлор – 9-11 (25), АСК – 8-12 (26), Факел – 7-13 (18), Енисей – 6-14 (17), Газпром-Югра – 6-14 (16), Урал – 4-15 (16), Нефтяник – 0-19 (4).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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