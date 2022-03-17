Чемпионат России. 22-й тур. «Факел» встретится с «Локомотивом», казанский «Зенит» против «Кузбасса», другие матчи

С 18 по 20 марта пройдут матчи 22 тура мужского чемпионата России по волейболу. «Факел» встретится с «Локомотивом», казанский «Зенит» против «Кузбасса».

Суперлига Париматч

Чемпионат России

Мужчины

Предварительный этап

22-й тур

18 марта

– – 15:00

– – 17:00

– – 19:00

19 марта

Урал – – 16:00

– – 16:00

20 марта

Динамо-ЛО – – 17:00

АСК – – 18:00

Турнирное положение: Зенит-Казань – 20 побед – 1 поражение (61 очко), Локомотив – 17-2 (49), Динамо Москва – 16-4 (45), Динамо-ЛО – 14-6 (38), Зенит Санкт-Петербург – 13-7 (39), Белогорье – 10-9 (34), Кузбасс – 9-11 (27), Югра-Самотлор – 9-11 (25), АСК – 8-12 (26), Факел – 7-13 (18), Енисей – 6-14 (17), Газпром-Югра – 6-14 (16), Урал – 4-15 (16), Нефтяник – 0-19 (4).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.