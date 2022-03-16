«Жаль, что история нашего сотрудничества завершается таким образом». Петербургский «Зенит» опроверг тот факт, что Пашицкий разорвал контракт с клубом

Петербургский «Зенит» опроверг тот факт, что игрок Дмитрий Пашицкий разорвал контракт с клубом.

Ранее Пашицкий появился на пресс-конференции польского клуба «Трефл», где было сообщено, что спортсмен разорвал контракт с российской командой из-за ситуации на Украине.

Пашицкий родился в Киеве, но в 2020-м получил российский паспорт.

«Когда Дмитрий Пашицкий получил травму в матче чемпионата России с кемеровским «Кузбассом», по ходу которого он был заменен, «Зенит» пошел игроку навстречу и согласился отпустить его в бессрочный отпуск для самостоятельного лечения и решения личных проблем.

Ни для кого не секрет, что на момент начала спецоперации на Украине на территории страны находились родственники Дмитрия, поэтому волейболист тяжело переживал начало конфликта, о чем и написал 2 марта на своей официальной странице в Facebook. Наш клуб отнесся к этой проблеме с пониманием и не возражал против того, что игрок временно покинет команду.

Попыток категорически настоять на том, что Дмитрию предстоит продолжить выполнение своих профессиональных обязанностей согласно действующему контракту, с нашей стороны не было. Соглашение Дмитрия Пашицкого с «Зенитом» действует, контракт с игроком не расторгнут, что он опять же недавно подтвердил очередной публикацией на своей официальной странице в Facebook.

Хотелось бы напомнить, что Дмитрий при деятельной помощи клуба добровольно получил 14 августа 2020 года российский паспорт. Сейчас мы видим, что этот факт, похоже, ничего не значит для гражданина РФ Дмитрия Пашицкого. Кстати, в одном из своих интервью в 2020 году он сказал ровно следующее: «Я считаю себя больше русским, чем украинцем».

Уважаемый Дмитрий, если уже сегодня выяснится, что в силу создавшихся обстоятельств вы действительно окажетесь де-юре игроком команды «Трефл» (Гданьск), то нам останется только сделать выводы из этой крайне неприятной ситуации.

Хотелось бы сказать, что в конце февраля и начале марта далеко не одна российская команда столкнулась с необходимостью отпускать своих игроков, в том числе и ключевых, непосредственно по ходу сезона. В это непростое время клубы повсеместно идут навстречу спортсменам и не препятствуют их отъезду и корректному расторжению контрактов. Точно так же готовы были поступить и мы.

В том случае, если бы вы, Дмитрий, еще находясь в Санкт-Петербурге, выразили бы внятное желание официально покинуть «Зенит» из-за определенных проблем, то вас бы поняли. А сейчас мы вас уже не очень понимаем. Нам жаль, что история вашего сотрудничества с «Зенитом» завершается таким образом», – говорится в заявлении «Зенита».