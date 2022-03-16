Игрок «Зенита» Пашицкий сообщил о переходе в польский «Трефл». Он родился на Украине и два года назад получил российский паспорт

Игрок из Сакнт-Петербурга Дмитрий Пашицкий сообщил о переходе в польский клуб «Трефл».

Пашицкий появился на пресс-конференции вместе с главным тренером «Трефла» Дариушем Гадомским и Михалом Винярским. Он был одет в форму клуба.

«Ситуация на данный момент такова, что, к сожалению, полюбовно решить контракт Димы с российским клубом не удалось. Дима разорвал контракт с Санкт-Петербургом с учетом всех последствий этого решения, но для того, чтобы он играл в другой стране, необходимо согласие Федерации волейбола России.

К сожалению, Федерация не хочет давать такого согласия, поэтому должен вмешаться вышестоящий орган — Международная федерация волейбола (FIVB). Мы прилагаем все усилия, чтобы завершить формальности с FIVB не позднее завтрашнего дня и зарегистрировать Диму для участия в польских соревнованиях», – сообщил Гадомский.

Пашицкий родился на Украине, а два года назад получил российский паспорт. Он выступал за «Зенит» с июня 2020 года.