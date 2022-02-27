Сборная Франции не выступит на чемпионате мира по волейболу-2022, если он будет проводиться в России

Президент Федерации волейбола Франции (FFVB) Эрик Танги объявил, что французская сборная не будет участвовать в чемпионате мира-2022 среди мужских команд, если он будет проводиться в России.

«Безопасность наших сограждан является нашим приоритетом, и мы сделаем все возможное, чтобы гарантировать ее во время национальных или международных соревнований.

В этом контексте и на данном этапе Франция не будет участвовать в чемпионате мира, если права на его проведение будут сохранены за Россией», — заявил Танги.

Соревнования должны пройти летом в 10 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.

Ранее Международная федерация волейбола ( ) объявила, что не планирует переносить чемпионат мира 2022 года из России.