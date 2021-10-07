Губерниев о дисквалификации Мусэрского: «Здорово, что проверяют старые истории и грехи становятся явными, если они были»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о дисквалификации за допинг олимпийского чемпиона по волейболу Дмитрия Мусэрского.

«Этот случай лишний раз доказывает, что спортсмен должен быть максимально внимательным. Я не думаю, что там речь идет о каком-то серьезном допинге. Но с учетом того, что прошло 8 лет, каждый спортсмен должен быть готов, что его старую или не очень старую пробу вскроют.

Если Мусэрский делал что-то не так, он дисквалифицирован по праву, пока не докажет обратное. Конечно, 9 месяцев — не так страшно, а практика показывает, что чем дальше ты влезаешь в эти дебри, тем может быть хуже. Поэтому его решение не оспаривать наказание можно понять.

Давайте будем честны, борьба с допингом идет, не он первый, не он последний. Наоборот, здорово, что проверяют все эти старые истории и грехи становятся явными, если они были.

Безусловно, бывают и случайности — вещества ведь могут попасть в организм как угодно, спортсмен может быть совсем ни при чем, но такова их жизнь. Так что нужно с этим считаться и выполнять условия», — сказал Губерниев.

Об отстранении Мусэрского сообщила пресс-служба японского клуба «Сантори Санбердз», за который россиянин выступает с 2018 год.

Дисквалификация действует с 5 апреля 2021 года по 4 января 2022 года.

Мусэрский дисквалифицирован на 9 месяцев за допинг после перепроверки пробы, сданной в 2013 году