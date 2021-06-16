Лига наций. Россия играет вничью с Италией после второго сета, США обыграли Болгарию, другие матчи

Сегодня в Римини пройдут матчи 14-го тура волейбольной Лиги наций среди мужских команд. Сборная России играет с Италией.

Лига наций

Мужчины

Римини, Италия

14-й тур

Россия – Италия – 1-1 (25:21, 16:25, 9:9, идет третий сет)





Канада – Австралия – 3-0 (25:17, 25:8, 25:20)





Сербия – Нидерланды – 3-2 (25:21, 21:25, 25:18, 21:25, 17:15)





Болгария – США – 0-3 (19:25, 24:26, 9:25)





Иран – Польша – 0-3 (20:25, 20:25, 16:25)





Япония – Словения – 0-3 (16:25, 16:25, 26:28)





Франция – Аргентина – 3-0 (26:24, 25:21, 25:22)





Бразилия – Германия – 20.30





Турнирное положение: Польша – 12 побед – 2 поражения (36 очков), Бразилия – 12-1 (35), Словения – 11-3 (31), Франция – 10-4 (32), Сербия – 10-4 (27), Россия – 9-4 (29), Япония – 7-7 (19), США – 7-7 (21), Аргентина – 6-8 (17), Италия – 6-6 (16), Иран – 5-9 (18), Канада – 6-8 (19), Германия – 4-9 (13), Нидерланды – 2-12 (8), Болгария – 2-12 (7), Австралия – 1-13 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, занявшие места с 1 по 4, выходят в финальную стадию турнира.