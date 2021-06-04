Лига наций. Россия ведет в матче со Словенией после первого сета

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Сегодня в Римини проходят матчи девятого тура волейбольной Лиги наций среди мужских команд. Сборная России играет со Словенией.

Лига наций

Мужчины

Римини, Италия

9-й тур

Словения – Россия – 0-1 (19:25, идет второй сет)

Иран – Германия – 2-3 (25:23, 20:25, 19:25, 25:19, 13:15)

Япония – Аргентина – 14:00

Нидерланды – Болгария – 16:00

Австралия – Италия – 17:30

США – Сербия – 19:00

Канада – Франция – 20:30

Польша – Бразилия – 22:00

Турнирное положение: Польша – 7 побед – 1 поражение (21 очко), Бразилия – 7-1 (21), Франция – 6-2 (18), Словения – 6-2 (17), Сербия – 6-2 (16), Россия – 5-3 (16), Иран – 5-4 (17), Япония – 5-3 (13), США – 4-4 (12), Германия – 4-5 (13), Аргентина – 3-5 (8), Италия – 3-5 (8), Канада – 2-6 (7), Болгария – 1-7 (5), Нидерланды – 1-7 (3), Австралия – 0-8 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, занявшие места с 1 по 4, выходят в финальную стадию турнира.

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