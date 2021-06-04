Лига наций. Россия ведет 2-0 по сетам в матче против Канады

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Сегодня в Римини проходят матчи восьмого тура волейбольной Лиги наций среди мужских команд. Сборная России играет с командой Канады. 

Лига наций

Мужчины

Римини, Италия

8-й тур

Россия – Канада – 2-0 (25:18, 25:18, 16:16, идет третий сет)

Сербия – Иран – 3-2 (21:25, 25:15, 26:28, 25:22, 15:8)

Франция – Словения – 14:00

Аргентина – Австралия – 16:00

Германия – США – 17:00

Болгария – Бразилия – 19:00

Япония – Италия – 20:30

Польша – Нидерланды – 22:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Турнирное положение: Польша – 6 побед – 1 поражение (18 очков), Бразилия – 6-1 (18), Франция – 6-1 (17), Сербия – 6-2 (16), Иран – 5-3 (16), Словения – 5-2 (15), Россия – 4-3 (13), Япония – 4-3 (11), Германия – 3-4 (11), США – 3-4 (9), Италия – 3-4 (7), Канада – 2-5 (7), Аргентина – 2-5 (5), Болгария – 1-6 (5), Нидерланды – 1-6 (3), Австралия – 0-7 (0).

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