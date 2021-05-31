Лига наций. Россия выиграла первый сет в матче с Польшей

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Сегодня в Римини проходят матчи шестого тура волейбольной Лиги наций среди мужских команд. Сборная России играет с командой Польши. 

Лига наций

Мужчины

Римини, Италия

6-й тур

Россия – Польша – 1-0 (25:21, 0:0, идет второй сет)

Нидерланды – Аргентина – 0-3 (19:25, 20:25, 23:25)

Словения – Германия – 1-3 (25:19, 20:25, 21:25, 20:25)

Франция – Япония – 3-2 (21:25, 25:22, 24:26, 25:21, 15:11)

Бразилия – Сербия – 16:00

США – Австралия – 19:00

Болгария – Иран – 20:30

Канада – Италия – 22:00

Турнирное положение: Франция – 4 победы – 1 поражение (14 очков), Россия – 4-1 (13), Польша – 4-1 (12), Бразилия – 4-1 (12), Словения – 4-2 (12), Сербия – 4-1 (11), Германия – 3-3 (11), Иран – 3-2 (9), Япония – 3-3 (8), Канада – 2-3 (6), США – 2-3 (6), Аргентина – 2-4 (5), Болгария – 1-4 (5), Нидерланды – 1-5 (3), Италия – 1-4 (2), Австралия – 0-5 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, занявшие места с 1 по 4, выходят в финальную стадию турнира.

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