Лига наций. Россия выиграла первый сет в матче против Франции

Сегодня в Римини проходят матчи седьмого тура волейбольной Лиги наций среди мужских команд. Сборная России играет с командой Франции.

Лига наций

Мужчины

Римини, Италия

7-й тур

Франция – Россия – 0-1 (22:25, 0:0, идет второй сет)





Сербия – Германия – 3-1 (19:25, 25:22, 25:18, 25:15)





Япония – Австралия – 13:00





Словения – Канада – 16:00





Аргентина – Италия – 17:30





Иран – США – 19:00





Польша – Болгария – 20:30





Нидерланды – Бразилия – 22:00





ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Польша – 5 побед – 1 поражение (15 очков), Бразилия – 5-1 (15), Франция – 5-1 (14), Сербия – 5-2 (14), Россия – 4-2 (13), Словения – 4-2 (12), Иран – 4-2 (12), Германия – 3-4 (11), США – 3-3 (9), Япония – 3-3 (8), Канада – 2-4 (7), Аргентина – 2-4 (5), Италия – 2-4 (4), Болгария – 1-5 (5), Нидерланды – 1-5 (3), Австралия – 0-6 (0).