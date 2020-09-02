Лига наций. Россия уступила Японии на тай-брейке, США играет с Аргентиной и другие матчи

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30 мая в Римини продолжается розыгрыш волейбольной Лиги наций среди мужчин. Сборная России играет с командой Японии. 

Лига наций

Мужчины

Римини, Италия

3-й тур

Россия – Япония – 2-3 (26:28, 28:26, 25:20, 21:25, 14:16)

Австралия – Франция – 1-3 (26:28, 25:20, 14:25, 23:25)

Нидерланды – Иран – 0-3 (18:25, 23:25, 28:30)

Германия – Болгария – 3-2 (19:25, 25:21, 22:25, 30:28, 15:11)

США – Аргентина – 17:00

Канада – Бразилия – 19:00

Польша – Словения – 20:30

Сербия – Италия – 22:00

Турнирное положение: Франция – 3 победы – 0 поражений (8 очков), Бразилия – 2-0 (6), Польша – 2-0 (6), Россия – 2-0 (6), Германия – 2-1 (6), Япония – 2-0 (5), Болгария – 1-2 (4), Словения – 1-1 (3), Сербия – 1-1 (3), США – 1-1 (3), Канада – 1-1 (3), Иран – 1-2 (3), Нидерланды – 0-3 (1), Италия – 0-2 (0), Аргентина – 0-2 (0), Австралия – 0-3 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, занявшие места с 1 по 4, выходят в финальную стадию турнира.

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