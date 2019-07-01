Лига наций. Россия обыгрыла Иран в первом сете и уступила во втором

В Римини продолжается розыгрыш волейбольной Лиги наций среди мужских команд. Сборная России играет с командой Ирана.

Лига наций

Мужчины

Римини, Италия

2-й тур

Иран – Россия – 1-1 (17:25, 25:20, 8:10, идет третий сет)





Германия – Франция – 2-3 (25:22, 22:25, 25:22, 16:25, 15:17)





Нидерланды – Япония – 0-0 (4:5, идет первый сет)





Австралия – Болгария – 16:00





Польша – Сербия – 17:00





Италия – Словения – 19:00





Аргентина – Канада – 20:30





США – Бразилия – 22:00





Турнирное положение: Франция – 2 победы – 0 поражений (5 очков), Германия – 1-1 (4), Польша – 1-0 (3), США – 1-0 (3), Япония – 1-0 (3), Бразилия – 1-0 (3), Сербия – 1-0 (3), Россия – 1-0 (3), Словения – 0-1 (0), Нидерланды – 0-1 (0), Канада – 0-1 (0), Италия – 0-1 (0), Аргентина – 0-1 (0), Болгария – 0-1 (0), Австралия – 0-1 (0), Иран – 0-1 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, занявшие места с 1 по 4, выходят в финальную стадию турнира.