Шпион «Мерседеса» среди боссов мировых гонок – конспирология. Скорее даже работников федерации достала параноидальная закрытость

И недовольный сливает данные всем, кто спросит.

Недавний скандал с возможным пробитием потолка расходов в «Формуле-1» вернул в прессу обсуждение темы «у «Мерседеса», кажется, крот в Международной автомобильной федерации, сливающий восьмикратным новости». Это сделал советник «Ред Булл» Гельмут Марко после комментариев шефа «Мерседеса» Тото Вольффа о том, как жестко надо наказать возможных нарушителей:

«Это огромный удар по нашей репутации. Гран-при Абу-Даби давно в прошлом. Немного странно, что некоторые до сих пор не смирились.

Весьма удивляет, как Тото Вольфф получил эти цифры – он говорит о серьезном перерасходе. Должно быть, имела место утечка информации из ФИА», – заявил Марко в интервью ORF.

Это не первый случай, когда «Мерседес» подозревают в получении информации от крота – к примеру, в предыдущий раз тема всплывала, когда команда Хэмилтона первой привезла обновления специально под рассматриваемую директиву для снижения подскоков на прямых. Тогда соперники жаловались, что подготовить детали так быстро было невозможно:

«Мы очень удивились, – говорил тогда Гельмут Марко. –После обнародования директивы было недостаточно времени на изготовление подобной части. Они знали заранее, иначе невозможно объяснить».

Руководитель «Феррари» Бинотто высказался более сдержанно: «Тото утверждает, что команда установила вторую опору за ночь. Могу лишь сказать, что мы в «Феррари» не смогли бы этого сделать. Без сомнения, я поражен, что [их] команда настолько сильна, что сделала подобное всего за одну ночь. Возможно, мы можем только верить тому, что он [Вольфф] говорит…»

Тогда, немецкое издание AMuS (с контактами в «Мерседесе») сообщило: «Феррари» и «Ред Булл» подозревают временного генерального секретаря ФИА Шайлу-Энн Рао в сливе информации. Она заняла новую должность в начале июня, а до этого три с половиной года была главным юридическим консультантом и советницей Тото Вольффа

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер и сейчас придерживается той же версии:

«Все мы знаем, что доверенное лицо и бывший сотрудник Вольффа занимает очень высокую должность в ФИА», – отметил Ральф, намекая на Шайлу-Энн Рао.

Так неужели на «Мерседес» и правда работает крот?

ФИА – параноидально закрытая организация, но крупные и мелкие утечки оттуда случаются постоянно

По логике шпионаж нового высокопоставленного работника федерации в пользу любой команды «Ф-1» должен как минимум доказываться отсутствием утечек в прошлом – иначе, выходит, с перестановками в руководстве по сути ничего не поменялось, зато появился повод удобно попрыгать на сопернике в медиаполе.

«Формула-1» – правда нереально закрытый вид спорта, и потому любую мелочь из интервью любого спикера рассматривают под микроскопом и раздувают по принципу «наверное, сильно накопилось, раз начало прорываться». И по сравнению с любой командой ФИА выглядит не просто закрытой, а маниакально запертой и огороженной крепостным валом: судьи комментируют решения только в скупых фразах из официальных вердиктов, а главный метод общения у федерации – через сухие малоинформативные пресс-релизы.

И такой порядок вещей уже давно всех достал – критиковался и фанатами, и командами, и «Формулой-1». В 2021-м ФИА, казалось, начала приоткрываться через трансляцию радиопереговоров с гоночной дирекцией – и Майкл Маси даже неоднократно выходил после финиша сессий к прессе для объяснения судейских решений. Но после скандального финала сезона открытость явно откатили назад, а параноидальность выкрутили на максимум.

Однако вряд ли недовольство чрезмерной закрытостью куда-то исчезло. И в ФИА оно тоже есть – ведь в регуляторе работают те же люди, что и в штабах команд: трансферы между регуляторами и участниками происходят постоянно и временами даже серьезно встряхивают отношения в паддоке скандалами (Марцин Будковски очень резонансно переходил в «Рено» пару лет назад, как и нынешний спортивный директор «Феррари» Лорен Мекьес).

И почему тогда несогласным с общей политикой сотрудникам не пытаться исправить ситуацию по мере сил? Только, конечно, завести твиттер или публично высказываться они не могут без риска потерять работу – вот и приходится превращаться в анонимного «источника».

Причем для большей конспирации (чтобы не спалили через уровень осведомленности в деталях, например) инсайдер (или инсайдеры – таких запросто может быть несколько) просто выражает готовность отвечать на расспросы интересующихся в стиле «скажи «нет», если да». И тогда большую роль в вопросе играет момент, когда и кто к нему обратился (знакомый инженер или журналист), что именно обсуждалось и как сформулированы предположения.

Потому как утечки из ФИА – вообще-то не новация последних шести месяцев: они происходили и раньше по весьма чувствительным темам.

Например, источники Autosport прогнозировали, что федерация не прогнется под «Ред Булл» и не выдаст американскому претенденту на болид «Альфа Таури» Колтону Херте суперлицензию в виде исключения. Так и вышло – и в США произошел небольшой подрыв самомнения.

Или AMuS инсайдил, что «Ред Булл» все-таки признают новым производителем моторов для регламента 2026-го.

А еще The Race сообщал о выдаче Льюису Хэмилтону отсрочки на удаление пирсинга задолго до перестановок в ФИА с назначением «крота».

Да и до старта сезона общая позиция «Ф-1» и ФИА по скандальному финалу и грядущие перестановки в гоночной дирекции тоже утекли в BBC за несколько месяцев до оглашения вердикта.

А AMuS проспойлерил ужесточение проверок болидов с помощью 3D-сканеров тоже за несколько месяцев до финализации правил.

И это только за 2022-й и без мелочей вроде досрочных инсайдах о штрафах в рамках одного уик-энда. На самом деле серьезные утечки из ФИА происходят чуть ли не каждый месяц – просто не все замечаются и так четко запоминаются.

Почему же тогда «Мерседес» так засветился?

Прежде всего потому, что выиграл восемь командных и семь личных титулов подряд, конечно.

И, безусловно, совпадение с обновлениями под директиву в июне вышло странным. Но вовсе не обязательно «шпионским»: все-таки тогда главным способом быстро и с наименьшими затратами поправить ситуацию с подскоками и виделась вторая стяжка (ведь и первую-то разрешили срочным образом перед стартом сезона с теми же целями), а потому команда калибра «Мерседеса» точно рассматривала такую вероятность заранее

Поскольку из-за потолка расходов ФИА не могла заставить команды радикально изменить конструкцию, ее внедрение – максимально логичный шаг, и «Мерседесу» достаточно было условного ответа «да» на условный вопрос «будете ли вы что-то предпринимать сейчас?», чтобы догадаться и привезти. Можно ли считать это шпионажем? А другие команды могли спросить то же самое перед вылетом на Гран-при?

С историей о возможном превышении потолка расходов интереснее. Впервые инсайд о двух командах и большом перерасходе появился у AMuS – и немецкое издание правда постоянно пользуется контактами с «Мерседесом». Логично было бы предположить, что чемпионы вбросили им информацию.

Но таким же логичным был бы и обратный процесс: AMuS первым вспомнил о дате верификации бюджетов (а о ней не сразу вспомнили даже все шефы команд – репортер Racer и MotorSport Magazine Крис Медланд даже писал об этом в твиттере), узнал у «источника», как дела, и отправился к контакту в «Мерседесе» за верификацией реалистичности полученной информации. А дальше уже включилась политическая машина.

Ведь после публикации AMuS инсайды внезапно раздобыли целый ряд изданий: и итальянская Corriere, и нидерландские Ziggo и RacingNews365, и британские Daily Mail и Sky Sports (причем последние первыми и единственными предупредили не ждать публикации в установленную дату – так и вышло: с 5 октября все сдвинули на 10-е). Утечки и раньше тоже были в разные издания, а не в один лишь AMuS с контактами в «Мерседесе», а последовавшие после объявления результатов инсайды сперва появились опять у Медланда и De Telegraaf, а AMuS только их подтвердил.

Не нужно здесь искать шпионов – нужно всего лишь чуть-чуть подробнее и оперативнее комментировать происходящее и внутренние обсуждения. Тогда и подозрений в адрес ФИА станет намного меньше.

Фото: East News/IMAGO/HOCH ZWEI, ERWIN SCHERIAU/AFP