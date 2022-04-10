«Сити» и «Ливерпуль» продолжат биться за АПЛ. Что по таблице? И какие календари?

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграли важнейший матч чемпионской гонки АПЛ. Как и в первом круге, матч закончился ничьей 2:2. Между командами Гвардиолы и Клоппа так и осталось одно очко разницы в таблице.

• Началось ошеломительно: сначала Алиссон спас «Ливерпуль» после момента Стерлинга, а потом Кевин Де Брюйне бахнул из-за штрафной. После рикошета от Матипа мяч юркнул в сетку от штанги.

Немного магии чисел: у КДБ уже четвертый гол в сезоне на пятой минуте.

• Ответили быстро. Жота замкнул прострел Трента. После этого Клоппу можно было чуток успокоиться – когда Диогу забивает в АПЛ, его команда не проигрывает. Правило работает уже 32 матча.

Еще один удивительный факт: у Александра-Арнолда уже 17-й ассист в сезоне. Лучший результат Стивена Джеррарда – 16 голевых пасов. Ни у одного футболиста «Ливерпуля» в XXI веке не было больше ассистов за одну кампанию.

• «Сити», между тем, повел до перерыва. Канселу подал в штрафную, Жезус избежал офсайда и вколотил мяч под перекладину. Если вас впечатлила беспроигрышная серия Диогу Жоты, то вот вам ответ Габриэля – 44 игры без поражений после его гола. Лучше только у Джеймса Милнера – 49 матчей.

После такого матч просто не мог не закончиться ничьей, чтобы серии Жоты и Габи Жезуса продолжились.

«Сити» абсолютно заслуженно вел к перерыву. «Ливерпуль», кстати, не проигрывал после первого тайма в АПЛ ровно год – в прошлый раз это случалось 10 апреля 2021-го против «Астон Виллы».

• Второй тайм начался с давления «красных» и второго гола «Ливерпуля» – Салах выкатил прямо на Мане, который реализовал момент – 2:2.

Несмотря на то, что моментов у обеих команд еще хватало (Эдерсон спас после удара Жоты, Ван Дейк заблокировал удар Жезуса по пустым воротам), матч закончился вничью.

«Сити» впервые в сезоне не победил в матче, в котором забил первым. Зато команда Гвардиолы не проигрывает уже 9 встреч в АПЛ. У «Ливерпуля» же прервалась серия из 10 побед подряд.

Что в таблице? У «Ман Сити» 74 очка, у «Ливерпуля» 73

Ничья – отличный результат для нейтрального зрителя, ведь чемпионская гонка продолжается. Вот так выглядит таблица АПЛ прямо сейчас.

В сезоне-2018/19 была другая супергонка «Сити» и «Ливерпуля», после 31 сыгранного матча показатели очень походили на актуальную картину.

Команда Клоппа тогда набрала 76 очков, ребята Пепа – 77 очков. И тогда интрига держалась до последнего тура.

Кажется, в этом году нас ждет такая же напряженная борьба.

Какие календари? У «Ливерпуля» сложнее

Смотрим на календарь. У «Сити» кажется попроще – матчей против других команд топ-6 не осталось. У «Ливерпуля» – «МЮ» и «Тоттенхэм». Плюс принципиальный «Эвертон», который борется за выживание.

С другой стороны, у «Манчестера» есть выезд к «Вест Хэм», который в этом сезоне борется за еврокубки. В последнем туре на «Этихад» приедет «Астон Вилла» Стивена Джеррарда – вот это будет сюжет, если чемпионская гонка продержится до того момента.

Начинается самая увлекательная часть сезона.

Фото: REUTERS/PHIL NOBLE, CARL RECINE