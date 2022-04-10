«Сити» и «Ливерпуль» продолжат биться за АПЛ. Что по таблице? И какие календари?

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграли важнейший матч чемпионской гонки АПЛ. Как и в первом круге, матч закончился ничьей 2:2. Между командами Гвардиолы и Клоппа так и осталось одно очко разницы в таблице.
• Началось ошеломительно: сначала Алиссон спас «Ливерпуль» после момента Стерлинга, а потом Кевин Де Брюйне бахнул из-за штрафной. После рикошета от Матипа мяч юркнул в сетку от штанги.
Немного магии чисел: у КДБ уже четвертый гол в сезоне на пятой минуте.
• Ответили быстро. Жота замкнул прострел Трента. После этого Клоппу можно было чуток успокоиться – когда Диогу забивает в АПЛ, его команда не проигрывает. Правило работает уже 32 матча.
Еще один удивительный факт: у Александра-Арнолда уже 17-й ассист в сезоне. Лучший результат Стивена Джеррарда – 16 голевых пасов. Ни у одного футболиста «Ливерпуля» в XXI веке не было больше ассистов за одну кампанию.
• «Сити», между тем, повел до перерыва. Канселу подал в штрафную, Жезус избежал офсайда и вколотил мяч под перекладину. Если вас впечатлила беспроигрышная серия Диогу Жоты, то вот вам ответ Габриэля – 44 игры без поражений после его гола. Лучше только у Джеймса Милнера – 49 матчей.
После такого матч просто не мог не закончиться ничьей, чтобы серии Жоты и Габи Жезуса продолжились.
«Сити» абсолютно заслуженно вел к перерыву. «Ливерпуль», кстати, не проигрывал после первого тайма в АПЛ ровно год – в прошлый раз это случалось 10 апреля 2021-го против «Астон Виллы».
• Второй тайм начался с давления «красных» и второго гола «Ливерпуля» – Салах выкатил прямо на Мане, который реализовал момент – 2:2.
Несмотря на то, что моментов у обеих команд еще хватало (Эдерсон спас после удара Жоты, Ван Дейк заблокировал удар Жезуса по пустым воротам), матч закончился вничью.
«Сити» впервые в сезоне не победил в матче, в котором забил первым. Зато команда Гвардиолы не проигрывает уже 9 встреч в АПЛ. У «Ливерпуля» же прервалась серия из 10 побед подряд.
Что в таблице? У «Ман Сити» 74 очка, у «Ливерпуля» 73
Ничья – отличный результат для нейтрального зрителя, ведь чемпионская гонка продолжается. Вот так выглядит таблица АПЛ прямо сейчас.
В сезоне-2018/19 была другая супергонка «Сити» и «Ливерпуля», после 31 сыгранного матча показатели очень походили на актуальную картину.
Команда Клоппа тогда набрала 76 очков, ребята Пепа – 77 очков. И тогда интрига держалась до последнего тура.
Кажется, в этом году нас ждет такая же напряженная борьба.
Какие календари? У «Ливерпуля» сложнее
Смотрим на календарь. У «Сити» кажется попроще – матчей против других команд топ-6 не осталось. У «Ливерпуля» – «МЮ» и «Тоттенхэм». Плюс принципиальный «Эвертон», который борется за выживание.
С другой стороны, у «Манчестера» есть выезд к «Вест Хэм», который в этом сезоне борется за еврокубки. В последнем туре на «Этихад» приедет «Астон Вилла» Стивена Джеррарда – вот это будет сюжет, если чемпионская гонка продержится до того момента.
Начинается самая увлекательная часть сезона.
- Дата проведения
- 10 апреля, 18.30, «Этихад Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 5 де Брюйне, 1:1 – 13 Диогу Жота, 2:1 – 36 Габриэл Жезус, 2:2 – 46 Мане.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Уокер, Стоунз, Лапорт, Жоау Канселу, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Фоден, Стерлинг (Марез, 75), Габриэл Жезус (Грилиш, 83).
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Ливерпуль –
Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Кейта, 78), Тиаго Алькантара, Фабиньо, Салах, Мане (Фирмино, 84), Диогу Жота (Диас, 70).
- Предупреждения:
- Робертсон (28), Бернарду Силва (40), Тиаго Алькантара (61), Фабиньо (83), ван Дейк (89).
«Ливерпуль» Клоппа и «Сити» Гвардиолы – две величайшие команды в истории АПЛ. Нужно наслаждаться каждым их матчем
У «Ливерпуля» и «Сити» шикарные бразильские вратари. А кто из них круче (и в каком компоненте) – Алиссон или Эдерсон?
Фото: REUTERS/PHIL NOBLE, CARL RECINE
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