«Ливерпуль» Клоппа и «Сити» Гвардиолы – две величайшие команды в истории АПЛ. Нужно наслаждаться каждым их матчем

Колонка Вадима Лукомского.

Премьер-лига переживает эпоху доминирования «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы и «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Предвкушая их битвы и воспевая величие команд, мы разбирали практически все – например, вот подробно «Ливерпуль», не менее детально «Сити» и даже взаимное влияние тренеров на тактику друг друга.

Один ракурс остается незафиксированным в полной мере – место команд в истории. Понятно, что обе великие, но, что если попробовать ответить точнее?

Мой субъективный вердикт: нынешние «Сити» и «Ливерпуль» составляют топ-2 за всю историю АПЛ. Да-да, этот заход делает их покруче «МЮ» с треблом, непобедимого «Арсенала» и «Челси» с обороной, которая пустила всего 15 мячей за сезон. Конечно, были команды, у которых лучше сходился трофейный пазл; были те, у которых ярче путь к главному триумфу; или те, кто влюблял конкретно вас в футбол.

Выбор богатый, но при сопоставлении всех-всех факторов я ставлю современные машины Гвардиолы и Клоппа на первые места. Понимаю, что сильное заявление и что идеальной формулы сравнения команд из разных эпох нет, но есть масса косвенных доказательств, по которым и предлагаю вам пройтись.

Три ключевых тезиса, которые подробнее раскрою ниже :

• Пиковые сезоны – по очкам в свой лучший сезон «Сити» и «Ливерпуль» лучшие;

• Долгосрочность домирования – если взять дистанцию в четыре сезона (то есть оценить команду не только на пике, но и в динамике), лучшими снова окажутся «Сити» и «Ливерпуль». Даже величайшие команды прошлого не держали уровень так высоко и так долго.

• Относительная трудность достижений – «Сити» и «Ливерпуля» превосходят всех-всех в истории в АПЛ по объективным показателям, доминируя в период, когда АПЛ явно сильнейшая лига планеты. То есть нельзя списать превосходство на падение уровня лиги.

Пик, долговечность, уровень сопротивления – каждый из этих элементов я считаю ключевым. «Сити» и «Ливерпуль» выделяются не в одном или паре, а абсолютно во всех. В совокупности набирается очень убедительный набор доводов. И особенно убедительный, если учесть степень их превосходства.

Для начала – контекст относительно современников. На дистанции последних четырех сезонов «Ливерпуль» и «Сити» оторвались от конкурентов на 70+ в очках и 100+ в разнице голов. Еще сильнее впечатляет минимальное расстояние между ними – всего очко:

По темпу набора очков в этом сезоне обе команды идут на очередной 90-очковый сезон. У всех команд в истории АПЛ было десять таких сезонов. Из них четыре на счету Клоппа и Гвардиолы. Более того, это и есть четыре лучших по очкам сезона в истории АПЛ.

В этом сезоне есть потенциал сделать 6 из 12. Просто вдумайтесь 50% от всех самых стабильных сезонов чемпионских команд будет на счету двух команд, которые существуют в одно время и регулярно рубятся между собой:

Мы живем в эру феноменальной стабильности двух великих команд . Говоря о стабильности, помню про один выпавший у каждой из них сезон. Но на фоне любой другой команды АПЛ они все равно в космосе.

Провести 4-летний цикл в таком режиме намного сложнее, чем выдать один мощный пик. Вообще-вообще без спадов не получалось ни у кого. Давайте взглянем на команды Клоппа и Гвардиолы в таком контексте. То есть сравнение с лучшими командами в истории АПЛ именно на дистанции четырех сезонов.

Здесь первый «Челси» Жозе Моуринью (с хвостиком из Авраама Гранта) – португалец не продержался четыре полных сезона, но это построенная им команда. По соседству «Арсенал» в лучший 4-летний отрезок при Арсене Венгере и «МЮ» Алекса Фергюсона (2006-10). Возможно, кто-то котирует другое поколение выше, но по очкам и стабильности из года в год именно это лучшее.

Все эти команды справедливо считаются великим не только из-за лучшего достижения, но и благодаря доминированию на отрезке, но никто из них не может достать «Ман Сити» и «Ливерпуль»:

То есть у Клоппа и Гвардиолы не только рекорды по очкам, но и лучшая стабильность на дистанции.

Этого набора уже достаточно для вполне громких выводов, но нужно перепроверить еще один аспект – уровень лиги в момент доминирования. С одной стороны, вряд ли многие сомневаются в сложности нынешней АПЛ, считая, что «Сити» и «Ливерпуль» хороши только на фоне слабаков. С другой, хорошо бы через объективные показатели проверить, не было ли великим командам прошлого труднее.

Идеального способа измерения уровня лиги нет. В каждом есть масса оговорок – разбирал их в этой колонке. Для нашей задачи лучше всего подходит Эло-рейтинг. Это аналог шахматного рейтинга, который основан на результатах с учетом относительной трудности соперника (победы над топами ценятся сильнее). Важное преимущество над тем же рейтингом коэффициентов УЕФА – учитывается вся лига, а не только верхушка, которая выступает в Европе.

У каждой команды есть Эло-рейтинг. Суммируя, получаем рейтинг лиги. Для нашего сравнения подсчитаем средний Эло-рейтинг в АПЛ за пиковые сезоны великих команд. Так поймем относительную трудность лиги именно в момент доминирования той или иной команды:

Поправка на уровень чемпионата может быть крайне важной в пограничных случаях. Например, «МЮ» набирал в среднем чуть меньше очков, чем «Челси», но уровень лиги был выше в охваченный период. То есть гипотеза, что «МЮ» должен стоять сразу следом за «Сити» и «Ливерпулем» вполне уместна. Когда важный индикатор за «Юнайтед», а другой – за «Челси», трудно дать финальную оценку.

Было бы трудно выявить лучшие команды, если бы по очкам в лидерах были команды из времен, где Эло-рейтинг выдает слабость лиги. К счастью, в случае топ-2 все весьма однозначно. «Ман Сити» и «Ливерпуль» набирают больше всех очков в самую трудную эру .

Получается, взаимные комплименты Пепа и Юргена вообще не преувеличение!

«Я уже много раз повторял это: «Ливерпуль» – сильнейший соперник из всех, с которыми я встречался в качестве тренера. Понимаю, что это очень сильные слова. Я повторял это, когда они лидировали в гонке, повторял, когда мы вырывались вперед, после удачных и неудачных матчей. У этой команды есть все: позиционная игра, контратаки, стандарты, переходы, игра без мяча, психология», – восторгался Гвардиола в 2019-м. «Ливерпуль» точно не разочаровал каталонца с тех пор (в смысле периодически разочаровывал его на поле, но тем самым соответствовал высокой оценке).

«Честно говоря, думаю, что именно «Сити» – лучшая команда мира, но мы отстаем от них всего на очко, значит, делаем что-то правильно», – свежий вердикт Клоппа. Немец также отправил персональный респект Гвардиоле: «Пеп – лучший тренер в мире. Думаю, что мы все с этим согласимся».

Не согласился сам Пеп: «Я не лучший. Я бы хотел сказать вам, что это так, но я не лучший. Я добиваюсь успеха, потому что работаю с моим штабом, с моими командами, и у меня были деньги и невероятно талантливые игроки». Кого Гвардиола считает лучшим? Отвечал в 2020-м: «Клопп. Ни один другой соперник не заставлял меня так долго ломать голову над методами противодействия его команде».

Величие – это не только уровень игры на футбольном поле, но и миф вокруг команды. Возможно, этого не хватает, чтобы закрепить за этими командами топ-2 в истории АПЛ. Какие-то элементы мифологии еще не успели сформироваться. Какие-то так и не появятся, так как им приходится делить между собой трофеи, а их количество ограничено.

Но любое сравнение по объективным показателям приводит к заключению, что нынешние «Ливерпуль» и «Сити» не просто в числе величайших, а именно две величайшие команды в истории АПЛ . Жить с ними в одно время – честь. С другой стороны, никто не отменял эффект более зеленой травы в нашу молодость и отсутствие исторической перспективы (эти команды еще не закончили творить историю). Причины некоторой недооценки вполне понятны.

Никто и никогда не запретит болельщикам превозносить любимые ностальгические команды. Это абсолютно нормально. В то же время необязательно ждать 10 лет, чтобы закрепить «Ливерпуль» и «Сити» в ранге не просто великих, а величайших. Любой из этих путей уместен, но одно можно сказать точно – это лучшее противостояние в истории АПЛ.

Нужно наслаждаться каждым матчем.

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Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster, Ian MacNicol