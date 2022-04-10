У «Ливерпуля» и «Сити» шикарные бразильские вратари. А кто из них круче (и в каком компоненте) – Алиссон или Эдерсон?

Разбор Славы Палагина.

Борьба Алиссона и Эдерсона олицетворяет не только подъем «Ливерпуля» и «Сити», но и в целом гонку этих команд в последние годы.

Бразильцы однозначно улучшили вратарские позиции: Алиссон – вместо косячных Лориса Кариуса и Симона Миньоле, Эдерсон – вместо постаревших Клаудио Браво и Вилли Кабальеро (и неподходящего стилю Джо Харта). Несмотря на конкуренцию в сборной, между вратарями никакой вражды. Наоборот, впечатляющий уровень уважения – прямо как между Юргеном Клоппом и Пепом Гвардиолой.

Редкие вылазки в медиа обычно заканчиваются лишь комплиментами друг другу. Вот некоторые из них:

Эдерсон в сентябре 2018-го: «Мы похожи друг на друга. Али здорово начал в «Ливерпуле» и в целом пока на шаг впереди меня. В конце концов он играл на чемпионате мира. Бразилии повезло с вратарями. Неважно, кто из из нас выйдет на поле: любой сделает хорошую работу».

Эдерсон в октябре 2019-го: «Думаю, Тер Стеген, Алиссон и я были лучшими в прошлом сезоне. Но если выбирать кого-то одного, то Али на шаг впереди. Он был великолепен в АПЛ, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и здорово проявил себя на Копе. Рад, что сразу два вратаря из Бразилии достигли такого уровня».

Алиссон в апреле 2021-го: «Эдерсон и Тер Стеген – потрясающие вратари. Хотел бы так же здорово делать длинные передачи, как Эди, и совершать сэйвы благодаря мощным ногам, как Марк-Андре».

В последних трех сезонах по сухим матчам в АПЛ лидирует кто-то из бразильцев: в сезоне-2018/19 – Алиссон, в сезонах-2019/20 и 2020-21 – Эдерсон. Перед их очной встречей на «Этихад» выясняем, кто из них все же лучше – в конце концов сухие матчи не всегда напрямую связаны с перфомансом голкиперов. Для этого разобьем вратарскую игру на три части – отражение ударов, выходы из ворот (под перехваты и на кроссы) и игру ногами. Используем данные FBref.com – это единственный ресурс, где доступны продвинутые метрики.

Важно: оценивать будем только по АПЛ и только после прихода Алиссона в «Ливерпуль» (лето-2018) – то есть по последним четырем сезонам. Кубковые турниры отмели из-за слабой выборки и непредсказуемого уровня соперников – жеребьевка может подкинуть разные по силе команды, в отличие от регулярного чемпионата, где оба сталкиваются с одними и теми же клубами.

Отражение ударов: Алиссон уступает только одному вратарю АПЛ, Эдерсон даже не в топ-5

Самый примитивный показатель для вратарей – процент отраженных ударов. Он далеко не всегда фиксирует надежность голкипера, но для стартовой точки сгодится. Рассчитывается из количества ударов в створ (а не всех ударов соперника), когда вратарь напрямую задействован. К сожалению, к ним нельзя добавить моменты, когда голкипер вынуждает соперника пробить мимо (например, перекрыв угол, в которой игрок хотел ударить) – то есть когда оказывает косвенное влияние на бьющего.

По этой метрике показатели Алиссона и Эдерсона более-менее равные. В первом совместном сезоне в АПЛ они вообще были в числе лучших. Потом скатились, но не драматично. Кажется, сильных вратарей в Англии просто стало больше (Эдуар Менди в «Челси», Жозе Са в «Вулвз»), а кто-то выдает абсурдные крутые кампании, а потом исчезает из топа (Эмилиано Мартинес в сезоне-2020/21, Бернд Лено в сезоне-2019/20).

Гораздо лучше уровень вратарей отражает xG. Метрика учитывает не количество, а именно качество отбитых ударов – исходят из дистанции, с которой наносится удар, и давления на бьющего (грубо говоря, мешают ли ему защитники и насколько сильно). При этом первичный xG тут не совсем подходит. Хороший пример, когда соперник забивает дальним ударом, но благодаря рикошету. Получается ужасная ситуация для вратаря: xG удара минимальный, а среагировать на него максимально тяжело.

Поэтому есть более продвинутая метрика – Post-Shot xG. Она учитывает то, что происходит с мячом уже после того, как игрок пробил по воротам. Например, куда пошел удар – прямо во вратаря или в самый угол. В первом случае xG, естественно, будет ниже.

По этой метрике можно рассчитать, сколько голов предотвратили вратари – чисто за счет выбора позиции и реакции.

Начнем с Эдерсона. У него был хороший сезон-2018/19 (место в топ-5 АПЛ), но затем кипер «Сити» начал сползать. Этот сезон – пока худший для него на отрезке, но, возможно, часть проблем – в отсутствии хотя бы минимального объема работы. В общей сложности предотвратил около 8 голов за четыре сезона.

На его фоне Алиссон – настоящий чит-код. Да, был относительно неудачный (забавно, что чемпионский для «Ливерпуля») сезон-2019/20, но на дистанции он один из самых надежных вратарей в АПЛ. С лета-2018 предотвратил почти 18 голов. Больше в Премьер-лиге только у Уго Льориса из «Тоттенхэма» – 21,2 гола.

Конкретная ситуация, с которой Алиссон справляется лучше Эдерсона – выходы один на один. По этому элементу специализируется блогер Джон Харрисон – свои данные он в удобной графике выкладывает в твиттере.

Харрисон делит выходы один на один на два типа. Первый – когда соперник относительно долго бежит с мячом, а вратарю нужно решать, в какой именно момент выходить на него из ворот. Второй тип – когда соперник получает мяч вблизи ворот и бить нужно сразу: вратарь в этот момент, как правило, может только занять стойку.

В первом случае Алиссон значительно сильнее – причем не только на фоне Эдерсона. Бразилец из «Ливерпуля» в целом лучший по этому показателю в АПЛ. Забавно, что Алиссон чаще всех сталкивается с такими выходами один на один. В этом четкая связь со стилем «Ливерпуля» – команда Клоппа обороняется очень высоко и оставляет много пространства за спинами защитников. Возможно, решение защищаться еще выше (писали об этом в тексте про Вирджила Ван Дейка) объясняется не только внедрением ВАР, но и навыками Алиссона.

Тренер вратарей «Ливерпуля» Джон Ахтерберг объяснил уникальность бразильца скоростью: «Благодаря этому Али может принимать множество решений. Иногда это позволяет ему раньше добраться до мяча. Даже если игрок обошел его, он может ускориться и все равно отобрать у него мяч. Али точно знает, когда нужно включать ноги, а когда удерживать позицию».

Эдерсон же наоборот не всегда принимает качественные решения, связанные с выходом из ворот. Из-за этого оказывается в абсурдном положении – и ворота оставляет, и от соперника далеко (а защитник наоборот уже почти с ним поравнялся и догнал):

Скриншоты сделаны в InStatScout

Справедливости ради, во второй категории выходов один на один Эдерсон даже чуточку лучше – причем не только Алиссона, но и всех киперов АПЛ. Когда нужно только реагировать и занимать стойку, тут показатели бразильцев примерно равные. Но уверенный перевес Алиссона в первой категории моментов делает его однозначно более надежным.

Выходы из ворот: Алиссон страхует защиту лучше, на навесах равенство

Важнейший элемент в игре вратарей «Ливерпуля» и «Сити» – подстраховка защитников. Обе команды используют высокую линию обороны – без нее нельзя синхронно прессинговать. Из-за этого в случае провала прессинга соперники могут выйти один на один с вратарем (как мы выяснили, с ними Алиссон справляется лучше).

Чтобы этого не допустить, голкипер решается на превентивные меры – выйти из ворот и сыграть на подстраховке, чтобы успеть к мячу раньше нападающего соперника (если пас ему пошел на ход, а не в ноги). FBref тоже ведет подсчет таких действий, причем записывает их в оборонительные.

Одна из метрик – оборонительные действия за пределами штрафной. Грубо говоря, сколько раз за матч вратарь страховал защитников. Тут у Алиссона преимущество (либо первый, либо второй в АПЛ), этот сезон – вообще пиковый для бразильца. Чаще выбегает на подстраховку только Ник Поуп из «Бернли».

Эдерсон проигрывает соотечественнику, но, вероятно, причина в контрастах между «Ливерпулем» и «Сити». Во-первых, команда Гвардиолы больше владеет мячом (68,5% против 62,5%); во-вторых, не так интенсивно прессингует (37,6 прессинг-действий на чужой трети поля за матч против 43). Глобально стиль двух клубов похож, но конкретно в этом отношении он радикальнее у «Ливерпуля» – грубо говоря, вынуждает вратаря чаще выходить из ворот и страховать.

Одно из подтверждений – количество офсайдов у соперников. В матчах с «Ливерпулем» они попадают во вне игры 4,13 раза за матч, с «Сити» – 2,53. Кажется, именно в прессинге команда Гвардиолы действует прагматичнее – соответственно, и ситуаций для выхода из ворот у Эдерсона меньше.

При этом если учитывать среднюю дистанцию от ворот, где вратари совершают оборонительное действие, то тут вратарь «Сити» неизменно в топ-3 АПЛ. То есть выходит за пределы штрафной реже Алиссона, но когда выходит, то забирается так же высоко, как он. Один из самых ярких (и мрачных) примеров был как раз в матче «Ливерпуля» и «Сити» – в сезоне-2017/18 Садио Мане врезался в Эдерсона, когда тот вышел на подстраховку. Удаление сенегальца фактически предопределило результат: «Сити» победил 5:0.

При этом уверенная игра Алиссона и Эдерсона на подстраховке – аномалия для Бразилии. Как писал эксперт ESPN по южноамериканскому футболу Тим Викери, бразильские команды, в отличие от европейских, предпочитают играть низким блоком – потребности в подстраховке вратарей просто нет. После переезда в Европу именно над этим аспектом Алиссон работал больше всего.

Еще один тип выходов из ворот – во время навесов соперника. Сложный для оценки показатель, особенно в отношении вратарей из топ-клубов. В силу естественных причин у них меньше возможностей для выхода – команда много владеет мячом и редко защищается. Вдобавок для выходов на навес нужно, чтобы команда не просто защищалась, а защищалась низким блоком. Логично, что в топе тут вратари из маленьких команд.

Гораздо показательнее процент прерванных навесов от общего количества. Прерывать можно либо отбив мяч рукой, либо поймав, но, к сожалению, у FBref нет такой разбивки – оба элемента смешаны в одну графу. Какого-то вывода при сравнении Алиссона и Эдерсона тоже сделать нельзя – показатели скакали от сезона к сезону, хотя и тут вратарь «Ливерпуль» в чуть более выигрышном положении.

Игра ногами – единственный показатель, где Эдерсон сильнее. Но Алиссон близок

Во время паузы на игры сборных Алиссон признался, что серьезное влияние на него оказал Гвардиола. Главным образом – на игру ногами:

«У меня изначально была к этому предрасположенность, но я много работал над этим аспектом, когда был в академии. Там у меня был тренер, который обожал «Барселону» Пепа – они часто использовали вратаря в роли дополнительного полевого.

Думаю, самое главное в игре ногами – это уверенность в себе. Плюс нужна команда, которая хочет разыгрывать мяч с вратарем, и тренер, который дает тебе такую свободу. Когда нет условий – например, игроки повернуты к тебе спиной – из вариантов остается только вынос вперед».

Важное примечание от Алиссона – помощь команды. Благодаря четкой структуре «Ливерпуля» и «Сити» и у него, и у Эдерсона всегда несколько вариантов для начала атаки и выхода из-под прессинга. Отчасти поэтому точность передач у бразильцев почти идентичная – причем как в коротких, так и в средних и длинных.

Где Эдерсон сильнее, так это в остроте. Да, странно говорить так в отношении вратаря, но бразилец умудряется даже участвовать в атаках «Сити». Алиссон близок, но все равно не на уровне Эдерсона. Кипер «Сити» сочетает разные типы передач – для разрезающих требуется техника, для обостряющих выносов прежде всего сила.

Еще один элемент, который делает Эдерсона успешным в этом плане – понимание игры. Слово Пепу:

«Думаю, в игре ногами он лучший. Качество его передач – просто топ. Я работал с Мануэлем (Нойером) и Виктором (Вальдесом), они тоже были невероятны, но такого качества передач не было даже у них. Самое важное, что Эди знает, в какой момент отдать передачу. Он не стремится сразу расстаться с мячом, а ждет подходящего момента».

По словам самого Эдерсона, в этом ему помог опыт в мини-футболе: «Когда мне было 11-12, я часто играл в футзал. Он помог мне научиться быстрее думать и быстрее замечать линии передач. Позже я перенес этот опыт в большой футбол».

У Алиссона напротив иногда возникают проблемы с принятием решений, из-за чего приходится чаще подключать дриблинг. Но с яркостью в целом у Эдерсона явный перевес. Тут тоже влияет стиль команд (не забываем, что «Сити» владеет мячом больше «Ливерпуля»), но контраст все же прослеживается. Эдерсон не только хорошо начинает атаки, но и помогает их развивать (в том числе через проходы с мячом):

Бывший вратарь «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Эурелио Гомес тоже отмечает перевес Эдерсона в этом компоненте: «У него потрясающие навыки в игре ногами. Алиссон тоже знает, как ими пользоваться, но у Эдерсона более впечатляющая сила и точность длинных передач. Он делает не только короткие передачи – ему по силам найти пасом даже нападающего».

Важно: несмотря на то, что у Эдерсона практически уникальные навыки, Алиссон не сильно от него отстает. У обоих, например, по две голевые передачи в АПЛ. Обе свои Алиссон отдавал на Мо Салаха – поэтому тезис «может найти передачей даже нападающего» вполне применим и к вратарю «Ливерпуля», который (не забываем) иногда и сам может стать нападающим.

Если же сравнивать Алиссона и Эдерсона по всем параметрам и попытаться сформулировать общую оценку, то все тот же Гомес дал хорошую характеристику – оба хороши, но Алиссон более совершенный вратарь. Матчи за сборную тоже в какой-то степени показатель. С августа-2018 у Алиссона и тут небольшой перевес – 23 игры против 17 у Эдерсона.

Фото: globallookpress.com/Darren Staples, Action Foto Sport, IMAGO/Jane Stokes, Matt McNulty, Mark Cosgrove/News Images; Gettyimages.ru/Robbie Jay Barratt – AMA