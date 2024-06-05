«Баварии» не нужен Бруну Фернандеш (Sky Germany)

По информации Флориана Плеттенберга из Sky Germany, Бруну Фернандеш не является главной трансферной целью «Баварии» предстоящим летом.

Суперклуб Бундеслиги не ищет игрока на позицию португальца.

Ранее появилась информация, что мюнхенцы попытаются подписать португальца из-за нежелания «МЮ» предлагать ему новый контракт.

Бруну хочет повышения зарплаты, чтобы встать в один ряд с самыми высокооплачиваемыми футболистами «Юнайтед». Джим Рэтклифф, в свою очередь, стремится сократить расходы клуба.