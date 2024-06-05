«Манчестер Юнайтед» затягивает с тен Хагом не по своей воле. Есть две причины, по которым будущее голландца все еще неопределенно
«Манчестер Юнайтед» по-прежнему не решил судьбу Эрика тен Хага.
Manchester Evening News утверждает, что некоторые игроки не знают, останутся ли в команде, поскольку ждут решения руководства по главному тренеру.
Подписание новых игроков также в данный момент затруднительно, поскольку многие кандидаты хотят знать, кто возглавит команду.
Издание MEN утверждает, что у задержки две причины.
Во-первых, если «Юнайтед» хочет, чтобы тен Хаг остался, то они должны предложить ему новый контракт. В ином случае нет гарантий, что голландец не сменит команду в ближайшее время.
Во-вторых, INEOS технически не может принимать важные решения без двух ключевых сотрудников - спортивного директора и генерального директора.
Омар Беррада займёт пост только 13 июля, в то время как Дэн Эшуорт по-прежнему не может разобраться с «Ньюкаслом».
7 Хаг останется, а я поплочусь в следующем сезоне, за то, что называю его 7 Хаг.
Игры пока нет, но проблески случаются. Худший сезон МЮ - а все-таки один трофей взял чертяга.
Да и увольнять его сейчас, это опять чехарда начнётся. Вдруг преобразится, как преобразился Магуайер в этом сезоне.