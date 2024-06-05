«МЮ» опубликовал список игроков, которые покинут клуб. С некоторыми футболистами ведутся переговоры о продлении

«Манчестер Юнайтед» завершил непростой сезон победой в Кубке Англии над чемпионом страны.

Теперь «красные дьяволы» могут сосредоточиться на планировании будущего. Для этого команде нужно попрощаться с некоторыми футболистами.

Клуб опубликовал список игроков, которые этим летом попрощаются с «Ман Юнайтед». Команду покидают Рафаэль Варан и Антони Марсьяль, теперь это подтверждено официально. Французы трогательно попрощались с клубом .

С «дьяволами» также расстается выпускник клубной академии – Брэндон Уильямс. Защитник провел этот сезон в аренде у «Ипсвича». Его соглашение с «Ман Юнайтед» рассчитано до июня 2024 года, клуб подтвердил, что не будет продлевать контракт с Уильямсом.

Также манкунианцы назвали футболистов, которые могут продолжить карьеру на «Олд Траффорд». Клуб ведет переговоры о продлении контрактов с Джонни Эвансом и Томом Хитоном.

А Омари Форсон уже получил официальное предложение о новом соглашении с «красными дьяволам». Переговоры о продлении Шола Шортайра остаются открытыми.

Как вам такие изменения в составе «МЮ»?