Бруну Фернандеш ждет от «МЮ» уважения в денежном эквиваленте

Бруну Фернандеш хочет, чтобы ему были предоставлены некоторые гарантии, прежде чем он согласится на подписание нового контракта с «Манчестер Юнайтед», утверждает Guardian.

Португальский полузащитник намекнул, что клубу придется платить ему такую ​​же зарплату, какую получают Маркус Рэшфорд, Каземиро и Джейдон Санчо.

Фернандеi осознает, что его следующий контракт может стать последним прибыльным в его карьере, поскольку ему уже 30 лет. Он чувствует себя недооцененным и хочет быть в числе самых высокооплачиваемых игроков, несмотря на то, что по условиям текущего контракта он получает 220 000 фунтов стерлингов в неделю.

Рэшфорд в настоящее время является самым высокооплачиваемым игроком «Манчестер Юнайтед» с зарплатой в 365 000 фунтов в неделю. Санчо и Каземиро получают около 300 000 фунтов в неделю.

Фернандеш в настоящее время не доволен руководством клуба. Он хотел бы получить разъяснения о будущем, о тренерской должности и амбициях клуба, прежде чем думать о новом контракте.

Сэр Джим Рэтклифф и его коллеги считают Фернандеша лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» на данный момент. В прошлом сезоне капитан забил 15 голов и отдал 13 результативных передач во всех соревнованиях.