«Боруссия» не в состоянии выкупить Санчо. «Юнайтед» снова получит предложение об аренде

По данным Daily Mirror, дортмундская «Боруссия», скорее всего, предложит еще одну аренду Джейдона Санчо «Манчестер Юнайтед».

Англичане рассчитывают выручить от 40 до 50 миллионов фунтов стерлингов за вингера, но «Дортмунд» не может себе позволить подобные траты, даже несмотря на желание сохранить игрока.

Сам футболист готов вернуться в «МЮ» только в случае ухода Эрика тен Хага.

Контракт Санчо с клубом рассчитан до 2026 года, поэтому его трансферная стоимость в следующем году может заметно снизиться.