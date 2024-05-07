😤 «Я подходящий тренер, чтобы изменить ситуацию». Эрик тен Хаг настаивает, что именно он может спасти «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг уверен, что именно он способен помочь клубу преодолеть кризис.

«Я подходящий тренер, чтобы изменить ситуацию. Когда необходимые игроки в строю, у нас хороший состав.

Но если мы теряем почти всю линию обороны, то у нас возникают проблемы», - заявил тен Хаг.

Напомним, вчера «МЮ» разгромно уступил «Кристал Пэлас» со счётом 4:0. «Красные дьяволы» выиграли лишь один матч в восьми последних играх.

В турнирной таблице клуб идёт на восьмом месте.