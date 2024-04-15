🎥Эрик тен Хаг покинул пресс-конференцию, когда ему сказали, что «МЮ» рискует установить анти-рекорд

Эрик Тен Хаг в бешенстве покинул пресс-конференцию, когда ему сообщили о позорном рекорде, который его команда рискует установить/

Голландский тренер был не в настроении, после того как его подопечные сыграли вничью 2:2 с «Борнмутом».

В результате «Красные дьяволы» упустили возможность сократить отставание в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. Что еще хуже, после того как «Ньюкасл» разгромил «Тоттенхэм» со счетом 4:0 в субботнем матче, «Юнайтед» опустился на седьмое место.

Тен Хэг предстал перед журналистами после матча с «Борнмутом», и один из представителей СМИ сообщил ему, что, если «МЮ» финиширует ниже седьмого места, то это будет самый низкий результат в истории клуба в Премьер-лиге.

Вот тут Тен Хаг и поднялся со стула, заявив: «Я не буду это комментировать. В данный момент это не важно».

Напомним, что новый совладелец клуба сэр Джим Рэтклифф отказался публично выразить доверие тренеру. Кроме того, Тен Хаг потерял союзника в лице Джона Мерто, который на прошлой неделе покинул пост спортивного директора клуба.

Какое будущее ждет Эрика тен Хага в «МЮ» после окончания текущего сезона?