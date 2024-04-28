🤔 Рэтклифф советуется с бывшим агентом Роналду по поводу летних трансферов. Миллиардер не хочет тратить много денег, но намерен усилить «МЮ» молодыми игроками
По данным Daily Mirror, Джим Рэтклифф обратился за советом к экс-агенту Криштиану Роналду Жорже Мендешу.
Миллиардер рассчитывает, что португалец поможет ему определиться с трансферными целями на летнее окно.
По слухам, Рэтклифф намерен вкладываться в перспективных и малоизвестных игроков, которые обойдутся клубу в относительно небольшие деньги.
Опыт Мендеша в работе с юными футболистами, по мнению британца, может помочь «МЮ» подобрать наиболее подходящих кандидатов для усиления клуба.