«Это великий лидер». Мата в восторге от карьеры Фернандеша в «МЮ» и хочет, чтобы молодежь брала с него пример

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата назвал лидера клуба в нынешнем составе.

«Я могу сказать вам, что для меня сейчас в «МЮ» есть великий лидер - капитан Бруну Фернандеш.

Я должен сказать всем молодым игрокам, чтобы они смотрели на него.

Не могу оценить, насколько он важен для клуба, и не только из-за того, что он сделал в последних играх, но и по причине, что он играл за клуб в течение долгих лет. Это просто невероятно.

Это лучший игрок, но и не менее прекрасный человек. На мой взгляд, игра команды должна строиться вокруг Бруну.

Это отличный пример для всего нового поколения игроков, которые сейчас играют за команду, Алехандро Гарначо, Кобби Майну, Расмус Хейлунд - все они должны брать пример с Фернандеша.

Он может играть лучше или хуже, но он всегда рядом и правильно относится к делу. Это и есть то, что означает быть игроком «Манчестер Юнайтед», - заявил Хуан Мата.

Добавим, что Фернандеш продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2026 года.