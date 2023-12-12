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«МЮ» показал видео с тренировки перед решающим матчем с «Баварией»: фанаты в шоке от увиденного - игроки не могут сделать больше 3 передач🤦🏼‍♂️

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Для сравнения - видео с тренировки «Аякса» тен Хага.

Сегодня вечером «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Баварией» в групповом этапе Лиги чемпионов. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Перед заключительным туром мюнхенцы уже обеспечили себе первое место в группе А с 13 очками после 5 матчей. Английский клуб занимает последнее место с 4 очками.

Накануне клуб выложил видео с предматчевой тренировки - и это выглядит ужасно.

Для сравнения - видео аналогичного занятия «Аякса» под руководством тен Хага.

Голландский тренер не раз заявлял, что не сможет построить с нынешним составом «МЮ» такую же игру, которая была у его «Аякса».

6 комментариев
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ниче, что в первом упражнении разрешено 1 касание, а во втором 2?))) это как бэ поинципиальная разница
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+9
Какие наркоманы делают эти материалы? Они видят разницу когда играют в одно касании на первом видео и в два касания (+ нейтральный в центре) на втором видео! Лишь бы накинуть перед игрой...
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Не защищаю игроков МЮ, но сравнение их "квадрата" в касание и в два касания у Аякса некорректно в корне! У нас такие же ребята были, с приёмом вроде могут, а как только тренер свистел играть в касание, сразу как топоры, темп увеличивается, а ноги(или голова) не поспевают))
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Вы на дальнее поле взгляните, кричат "...six, seven".

Автору в школу в первый класс.
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Ответ rodman91
Какие наркоманы делают эти материалы? Они видят разницу когда играют в одно касании на первом видео и в два касания (+ нейтральный в центре) на втором видео! Лишь бы накинуть перед игрой...
Так ещё на первом видео на дальнем плане 7 передач получилось сделать, присмотритесь и прислушайтесь)
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это намеренно. что бы баварковцы подумали, какой ужас, да это же лошки , расслабились и им хендихох и капут.

ну кто поверит, что МЮ такое дно? Только они)
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