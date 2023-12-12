«МЮ» показал видео с тренировки перед решающим матчем с «Баварией»: фанаты в шоке от увиденного - игроки не могут сделать больше 3 передач🤦🏼‍♂️

Для сравнения - видео с тренировки «Аякса» тен Хага.

Сегодня вечером «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Баварией» в групповом этапе Лиги чемпионов. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Перед заключительным туром мюнхенцы уже обеспечили себе первое место в группе А с 13 очками после 5 матчей. Английский клуб занимает последнее место с 4 очками.

Накануне клуб выложил видео с предматчевой тренировки - и это выглядит ужасно.

Для сравнения - видео аналогичного занятия «Аякса» под руководством тен Хага.

Голландский тренер не раз заявлял, что не сможет построить с нынешним составом «МЮ» такую же игру, которая была у его «Аякса».