😲 «Юнайтед» и «Атлетико» начали переговоры об обмене Феликса и Гринвуда

По данным испанского издания Sport, «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико Мадрид» начали переговоры о потенциальной сделке с участием Мэйсона Гринвуда и Жоау Феликса.

«Красные дьяволы» решили продать Гринвуда, который провёл качественный сезон в «Хетафе».

«Атлетико» также хочет избавиться от Феликса на постоянной основе, несмотря на желание «Барселоны» продлить игрока.

Гринвуд назван лучшим игроком сезона «Хетафе». Его выступление произвело впечатление на наставника «Атлетико» Диего Симеоне.

Мадридцы готовы продать игрока за €50 млн.