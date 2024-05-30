«Бруну – капитан, но кто лидер команды?». Уэйн Руни рассуждает о раздевалке «МЮ»

«Я бы сказал, что в раздевалке должно быть около пяти игроков, которые могут стать лидерами команды», — объяснил Уэйн Руни в программе The Overlap, обсуждая текущую ситуацию в «Манчестер Юнайтед».

«Я смотрю на команду и задаюсь вопросом - кто ее лидер? Я знаю, что Бруну Фернандеш — капитан, но кто лидер?».

«Когда команда переживает трудный момент и нужно работать немного усерднее, старшие игроки должны требовать от остальных этого. Но я не вижу, кто бы это мог сделать».

«Каждый раз, когда «Манчестер Юнайтед» пропускает гол, все опускают головы, кажется, что пути назад нет и камбэк невозможен», - отмечает Руни.

«Красные дьяволы» были известны как короли камбэков в эпоху сэра Алекса Фергюсона, выиграв большинство матчей, в которых терпели поражение по ходу игры, даже когда шансы были против них.

К сожалению, как отмечает Руни, внутри сегодняшней команды явно отсутствует единство. Конечно, есть отличная молодежь, но ни одна команда не может процветать без ветеранов, готовых взять на себя лидерство, независимо от того, кто носит капитанскую повязку.