По данным The Telegraph , сэр Джим Рэтклифф во время летнего трансферного окна не будет тратить миллионы фунтов на крупных игроков.

Как сообщает источник, британец опасается новых правил АПЛ по прибыли и устойчивости (PSR); он не хочет превышать установленный законом лимит расходов.

Для «Манчестер Юнайтед» сбалансировать бухгалтерию − насущная необходимость, поскольку чистый долг достиг ошеломляющей суммы в 942 миллиона фунтов.

Прошлым летом «МЮ» потратил на новых игроков 175 миллионов фунтов, но Рэтклифф, как ожидается, не одобрит и половины этой суммы.

Требуется масштабная кадровая перестройка, но клубу придется проводить ее в основном за счет обменов или привлечения средств продажей игроков.

В новости также говорится, что Рэтклифф поручил ответственным за подбор персонала искать свежие лица и молодые таланты, в том числе в академии «МЮ».