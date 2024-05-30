Рэтклифф внедряет в «МЮ» новую трансферную стратегию. Он опасается санкций от АПЛ
По данным The Telegraph, сэр Джим Рэтклифф во время летнего трансферного окна не будет тратить миллионы фунтов на крупных игроков.
Как сообщает источник, британец опасается новых правил АПЛ по прибыли и устойчивости (PSR); он не хочет превышать установленный законом лимит расходов.
Для «Манчестер Юнайтед» сбалансировать бухгалтерию − насущная необходимость, поскольку чистый долг достиг ошеломляющей суммы в 942 миллиона фунтов.
Прошлым летом «МЮ» потратил на новых игроков 175 миллионов фунтов, но Рэтклифф, как ожидается, не одобрит и половины этой суммы.
Требуется масштабная кадровая перестройка, но клубу придется проводить ее в основном за счет обменов или привлечения средств продажей игроков.
В новости также говорится, что Рэтклифф поручил ответственным за подбор персонала искать свежие лица и молодые таланты, в том числе в академии «МЮ».
Это при том, что Рэдклифф сразу, как пришел дал кругленькую сумму на развитие клуба, но только никакого развития не приключилось. Почти все ушло на погашение долга.