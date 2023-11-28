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Бруну дал Рэшфорду пробить пенальти в матче с «Эвертоном». Фернандеш объяснил свое решение

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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» со счетом 3:0. Маркус Рэшфорд забил свой второй гол в этом сезоне Премьер-лиги.

Англичанин отправил мяч в ворота соперника с пенальти. Право реализовать одиннадцатиметровый Маркусу уступил Фернандеш.

Бруну объяснил, что принял такое решение ради своего одноклубника:

«Я подумал, что Маркусу нужен был его первый гол. Он такой важный игрок для нас, и он не забивал в Премьер-лиге [с сентября]. В прошлом сезоне он был нашим лучшим бомбардиром, поэтому мы знаем, что он важен для нас. Он тот, кто может забить много голов. Думаю, что для нападающих и вингеров иногда главное – забить свой первый гол, а после они найдут свой темп и начнут забивать все больше и больше голов.

Нам нужно, чтобы наши нападающие и вингеры были на позициях, позволяющих забивать голы, и были уверены в том, что они их забьют. У нас есть список исполнителей пенальти и их очередность. В последнее время первым был я. Но когда я пришел в клуб, Маркус был штатным пенальтистом. Он был травмирован, когда я перебрался в «МЮ», поэтому я начал бить пенальти.

Он всегда относился к ситуации с уважением, говоря мне: «Ты делаешь это сейчас, ты делаешь это хорошо, так что продолжай в том же духе». Иногда к точке подходил он, иногда мы уступали это право друг другу. Все же не так важно, кто именно забьет пенальти. Тренеры до матча определяют пенальтистов, на эту игру было два имени – мое и Маркуса.

Итак, нам остается только решить, кто возьмет мяч. Это не всегда может быть Бруну. Не всегда может быть Маркус. Но это должен быть кто-то, в ком мы на 100 процентов уверены в конкретный момент. Но нужно помнить, что у пенальтиста каждый раз шансы забить 50 на 50. Я ведь мог пробить и промахнуться, мы никогда этого не узнаем. Но главное, что Маркус не промахнулся».

Звучит здраво, верно?

2 комментария

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Almatinets
Бруну максимально адекватно и правильно мыслит, и делает все максимально по мужски!
+5
0
+5
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Steppenwolf
Тонко чувствующий настроения и проблемы команды кэп. Не надо сравнивать его с Кином, он просто другой, он же человек, а не клон Кина.
+4
0
+4
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