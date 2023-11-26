Игроки «МЮ» верят в Рэшфорда. Футболисты трогательно поддержали Маркуса во время матча с «Эвертоном»

Результаты Маркуса Рэшфорда в текущем сезоне оставляют желать лучшего. В прошлой кампании он забил рекордные для себя 30 голов, но теперь дела у него совсем не ладятся.

С каждым матчем нападающего критикуют все больше и больше, а он начинает напоминать бледную тень самого себя. Но, возможно, матч с «Эвертоном» может стать для Маркуса поворотным моментом.

В первом тайме англичанин не смог отличиться результативными действиями и принял несколько довольно сомнительных решений на поле. Но во второй половине встречи он наконец смог увеличить счет своих голов благодаря Бруну Фернандешу и, возможно, воссоединению со своей девушкой.

«Юнайтед» получил пенальти после того, как Эшли Янг сбил Марсьяля на входе в штрафную. Пробить одиннадцатиметровый по праву должен был капитан манкунианцев, но он передал мяч Рэшфорду.

После игры Бруну честно сказал, зачем он это сделал:

«Я почувствовал, что Маркусу нужно придать немного уверенности».

Нападающий подошел к точке и реализовал удар, вогнав мяч в верхний угол. Однако праздновать он не стал, и на его лице не появилось даже улыбки.

Такой расклад не устраивал его товарищей по команде. Игроки бросились к Маркусу, заставляя его праздновать. Они за руки притащили Рэшфорда к гостевой трибуне и начали показывать пальцем не его голову, намекая на его знаменитое празднование из прошлого сезона. В итоге англичанин все же исполнил небольшое празднование перед фанатами своей команды.

Может, этот момент и правда вернет Маркусу уверенность?