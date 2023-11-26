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Игроки «МЮ» верят в Рэшфорда. Футболисты трогательно поддержали Маркуса во время матча с «Эвертоном»

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Результаты Маркуса Рэшфорда в текущем сезоне оставляют желать лучшего. В прошлой кампании он забил рекордные для себя 30 голов, но теперь дела у него совсем не ладятся.

С каждым матчем нападающего критикуют все больше и больше, а он начинает напоминать бледную тень самого себя. Но, возможно, матч с «Эвертоном» может стать для Маркуса поворотным моментом.

В первом тайме англичанин не смог отличиться результативными действиями и принял несколько довольно сомнительных решений на поле. Но во второй половине встречи он наконец смог увеличить счет своих голов благодаря Бруну Фернандешу и, возможно, воссоединению со своей девушкой.

«Юнайтед» получил пенальти после того, как Эшли Янг сбил Марсьяля на входе в штрафную. Пробить одиннадцатиметровый по праву должен был капитан манкунианцев, но он передал мяч Рэшфорду.

После игры Бруну честно сказал, зачем он это сделал:

«Я почувствовал, что Маркусу нужно придать немного уверенности».

Нападающий подошел к точке и реализовал удар, вогнав мяч в верхний угол. Однако праздновать он не стал, и на его лице не появилось даже улыбки.

Такой расклад не устраивал его товарищей по команде. Игроки бросились к Маркусу, заставляя его праздновать. Они за руки притащили Рэшфорда к гостевой трибуне и начали показывать пальцем не его голову, намекая на его знаменитое празднование из прошлого сезона. В итоге англичанин все же исполнил небольшое празднование перед фанатами своей команды.

Может, этот момент и правда вернет Маркусу уверенность?

10 комментариев

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Will Turner
Вот это уже похоже на команду, а не на сопли
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Yri Yrov
видно Маркус переживает и походу сильно, психологически нельзя сломаться самое главное
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Ola BP
Такое мне нравится.
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Артем Бреховских
У меня часто возникают вопросы по поводу психологической устойчивости Рэша, но конкретно данный пенальти он сделал прямо на яйцах,я даже удивился, учитывая не самую лучшую его форму. Не простой удар исполнил очень уверенно и без шансов для кипера.
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Чертов умник
а в Марсьяля верят?
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timerassl
В следующем матче дать пенальти Магваеру и далее по списку
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Steppenwolf
Главное, чтобы не подумал, что забил благодаря новой причёске, а то у нас был уже один такой.😅
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Lavinka
Ответ Yri Yrov
видно Маркус переживает и походу сильно, психологически нельзя сломаться самое главное
У него на личном фронте ещё перемены - вернулся к бывшей .
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Steppenwolf
Ответ timerassl
В следующем матче дать пенальти Магваеру и далее по списку
Кстати, Мага с точки не лажал. Даже в финале Евро.
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