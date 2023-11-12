«У других команд будут неудачи»: Тен Хаг объясняет, почему он с оптимизмом смотрит на топ-4

Говоря о своем оптимизме относительно шансов «Манчестер Юнайтед» попасть в топ-4 мест в Премьер-лиге, Эрик тен Хаг сказал:

«Абсолютно. Даже после всех неудач, с которыми нам приходится иметь дело, мы все еще находимся около четверки лучших, мы начинаем играть хорошо.

Другие команды потеряют очки. Увеличение результативности, мы создаем много моментов, вселяет во меня надежду, мы будем двигаться вперед, показывать лучшие результаты и получать еще больше очков».

«Красные дьяволы» сейчас находятся всего в нескольких очках от идущего на четвертом месте «Ливерпуля», у которого есть игра в запасе. У них на пять очков меньше, чем у третьего места.