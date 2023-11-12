«У других команд будут неудачи»: Тен Хаг объясняет, почему он с оптимизмом смотрит на топ-4
Говоря о своем оптимизме относительно шансов «Манчестер Юнайтед» попасть в топ-4 мест в Премьер-лиге, Эрик тен Хаг сказал:
«Абсолютно. Даже после всех неудач, с которыми нам приходится иметь дело, мы все еще находимся около четверки лучших, мы начинаем играть хорошо.
Другие команды потеряют очки. Увеличение результативности, мы создаем много моментов, вселяет во меня надежду, мы будем двигаться вперед, показывать лучшие результаты и получать еще больше очков».
«Красные дьяволы» сейчас находятся всего в нескольких очках от идущего на четвертом месте «Ливерпуля», у которого есть игра в запасе. У них на пять очков меньше, чем у третьего места.
Дальше. Ну да, давайте лишний раз почитаем про то, как важно и необходимо сменить тренера. Это ведь совсем непопулярная позиция, и здесь каждый третий совсем не пишет про это. Давайте почитаем такую свежую точку зрения, она ведь как нельзя актуальна, особенно после победы.
Ровно 2 года назад я тоже везде читал, что МЮ нужно срочно сменить тренера посреди сезона, норвежца одного. Сменили. В итоге всё стало ещё хуже. Антирекорд по очкам, по разнице голов, по пропущенным и ещё куча других. А вот если бы болельщики прекратили ныть и дали бы поработать этому норвежцу, может быть всё и лучше обошлось бы для всех, кто знает.
Вот сейчас мы опять в такой же ситуации, Вы неужели не видите? И опять предлагаете наступить на те же грабли? Может хватит уже ныть и пора начать поддерживать команду? Я обращаюсь не только к Вам, так что не сочтите за грубость
Атаке МЮ просто сейчас не хватает уверенной хладнокровности и завершения в моментах