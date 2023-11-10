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«Не для публичных дискуссий». Тен Хаг считает, что VAR нужно обсуждать в закрытом формате

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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Футбол Футбол

Его команда также страдает от системы.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета в последнее время слишком часто говорит о несправедливых решениях VAR, которые меняют результат игры.

С подобной ситуацией столкнулся и «МЮ» в матче против «Копенгагена» (4:3), в котором три решения принималось с помощью видеоповторов.

Однако Эрик тен Хаг настаивает на том, что если разговор и должен состояться, то в приватном формате.

На вопрос о том, не разочарован ли он тем, как VAR негативно влияет на ход игры, тренер сказал: «Да, но я думаю, что мы, как главные тренеры, должны поговорить с PGMOL, чтобы сделать футбол лучше и сплотиться, найти решения. Но не обсуждать все это на публике».

1 комментарий

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Ложный Латераль
Санчо передаёт привет.
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