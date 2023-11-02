«Они должны взять на себя ответственность»: Руни считает, что в кризисе «Юнайтед» нельзя винить только Тен Хага

«Манчестер Юнайтед» уступил «Ньюкаслу» и покинул Кубок английской лиги. «Дьяволы» пропустили от соперника три безответных мяча. Такую же картину поклонники «МЮ» наблюдали в манчестерском дерби: подопечные Тен Хага ничем не смогли ответить на три гола «Ман Сити».

Недовольство тренером растет не только среди фанатов клуба, но и в раздевалке команды. Как пишет MEN, некоторые игроки «Юнайтед» начали подозревать тренера в фаворитизме.

Уэйн Руни, однако, считает, что в кризисе «МЮ» нельзя винить только голландского специалиста. Слова англичанина передает Sky Sports:

«Я уверен, Тен Хаг знает, что его работа сопряжена с большим давлением. Все идет не так, как хотелось бы или на что можно было бы надеяться, но я думаю, что игроки также должны взять на себя большую ответственность.

В команде есть так много игроков, которые не выступают на том уровне, на который, как я знаю, они способны. В конечном счете все начинается с тренера и заканчивается на тренере. Критиковать будут его, но я думаю, что игроки могут сделать гораздо больше [для улучшения результатов]».

В этом сезоне «красные дьяволы» потерпели уже пять домашних поражений во всех турнирах. После 10 матчей в АПЛ «МЮ» занимает восьмую строчку в турнирной таблице. Команда набрала всего 15 очков.

На ваш взгляд, в чем состоит главная проблема нынешней формы «Юнайтед»?