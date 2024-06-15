Майну все еще не продлил контракт с «МЮ». «Барселона» внимательно следит за ситуацией

По словам бельгийского журналиста Саши Тавольери, «Барселона» готова подписать Кобби Майну, если его переговоры по новому контракту сорвутся.

Учитывая их собственные финансовые проблемы, «Барселона» ищет возможность подписать молодых игроков, таких как Майну, вместо громких имен. Кобби провел в «Манчестер Юнайтед» первый сезон на взрослом уровне, выиграв с клубом Кубок Англии и попал в сборную Англии для участия в Евро-2024.

Журналист утверждает, что «Ман Юнайтед» «в курсе» интереса «Барселоны», но по-прежнему сосредоточен на том, чтобы уговорить Майну подписать новый контракт.

По слухам, молодой полузащитник хочет значительно улучшить условия на фоне интереса со стороны таких клубов, как «Барселона».