Триппьер мог оказаться в «МЮ». Защитник объяснил, почему сделка сорвалась в последний момент

Киран Триппьер стал гостем подкаста The Overlap и пообщался с Гари Невиллом. Он подробно рассказал об обстоятельствах неудавшегося перехода в «Манчестер Юнайтед».

На момент интереса со стороны «красных дьяволов» защитник принадлежал «Атлетико». Все случилось летом 2021 года, переход не состоялся и Триппьер остался в Мадриде еще на полгода, после чего в январское трансферное окно за 12 млн фунтов ушел в «Ньюкасл».

За последние 18 месяцев Триппьер стал одним из самых влиятельных игроков «сорок». Не секрет, что англичанин начинавший карьеру в «Манчестер Сити», с детства болеет за «МЮ».

«Когда я был в Мадриде, сезон перед моим отъездом стал для меня тяжелым по многим причинам. Я просто хотел вернуться в Англию, моей семье в то время было очень тяжело. Я мог остаться в «Атлетико», мог подписать новый трехлетний контракт. В день моего отъезда Симеоне сказал на парковке, что не хочет, чтобы я уходил, но для моей семьи это было правильное решение в нужное время».

«Как игрок, ты должен быть реалистом, куда ты можешь перейти. Я знал, что не подпишу контракт с «Сити» или «Ливерпулем», знал, что ограничен определенными клубами. «Манчестер Юнайтед» предложил мне себя сразу после Евро, и это было очень близко. Я вырос в семье «красных дьяволов», но этого не произошло. Все случается не просто так».

Киран Триппьер опроверг разговоры о том, что переехал в «Ньюкасл» из-за денег. На тот момент «сороки» уже принадлежали консорциуму во главе с суверенным фондом благосостояния Саудовской Аравии (PIF).

«Сделка с «МЮ» просто отпала. В то время тренером был Сульшер, все казалось идеальным, я был счастлив. Ведь это «Юнайтед», самый большой клуб в мире. Но ничего не произошло, и я вернулся в Мадрид. Через шесть месяцев я оказался в «Ньюкасле».