Джейдон Санчо, возможно, сыграл важную роль в том, что «Манчестер Юнайтед» подписал Антони из «Аякса» в 2022 году.

По данным The Athletic, англичанин не хотел играть за «красных дьяволов» на позиции правого нападающего. После второй игры Эрика тен Хага в Премьер-лиге (поражение от «Брентфорда» со счетом 4:0) Санчо сказал тренеру, что предпочитает играть на левом фланге.

Это побудило голландца подтолкнуть руководство «Манчестер Юнайтед» к подписанию Антони, поскольку ему был нужен новый правый нападающий.

К несчастью для «красных дьяволов», подписание Антони вообще не сработало. В прошлом сезоне бразильский вингер забил всего три гола в 38 матчах. Алехандро Гарначо на данный момент взял на себя обязанности правого нападающего, но летом клуб, возможно, захочет подписать нового игрока.

У Санчо нет будущего на «Олд Траффорд» после того, как клуб решил сохранить Тен Хага на следующий сезон. Официальные лица «Манчестер Юнайтед» пытаются продать его и готовы принять за нападающего около 40 миллионов фунтов стерлингов.