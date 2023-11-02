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Работа Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед» под угрозой – игроки заявляют о своей позиции

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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

 

Говорят, что напряжение внутри команды «Манчестер Юнайтед» нарастает после неудачного начала сезона под руководством Эрика тен Хага.

По данным MEN, среди нескольких игроков «Юнайтед» нарастают волнения. В отчете добавляется, что "растет беспокойство по поводу Тен Хага, а среди некоторых игроков нарастает недовольство товарищами по команде".

«Некоторые игроки также не впечатлены общим направлением деятельности клуба».

«Юнайтед» вылетел из Кубка лиги в среду вечером после домашнего поражения от «Ньюкасла» со счетом 0:3, всего через три дня после поражения в манчестерском дерби с тем же счетом. 

18 комментариев

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Neron
Мойес им не подошёл, Ван Гал не понравился, Моуриньо был слишком строгим, Сульшер слишком мягким, теперь не нравится и Тен Хаг! А может дело в самих футболистах и в руководстве? Да не, бред какой-то…
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юрка
Складывается ощущение, что любого тренера в МЮ будет ждать провал, игроки вечно недовольны, вечно напряжение растёт, окружение что то там говорит... нужно патриарха кирилла вызывать, пара кругов вокруг олдтраффорда помогут, но это неточно
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Stretford End
Ответ Антон Суровый
Комментарий удален модератором
они не привыкли пахать.
это уже часть клубной культуры.
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бан = руки в говне
Ответ юрка
Складывается ощущение, что любого тренера в МЮ будет ждать провал, игроки вечно недовольны, вечно напряжение растёт, окружение что то там говорит... нужно патриарха кирилла вызывать, пара кругов вокруг олдтраффорда помогут, но это неточно
но обывалы всегда винят тренера. типичные представители социума
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QWertY
Ответ Neron
Мойес им не подошёл, Ван Гал не понравился, Моуриньо был слишком строгим, Сульшер слишком мягким, теперь не нравится и Тен Хаг! А может дело в самих футболистах и в руководстве? Да не, бред какой-то…
Справедливости ради, чего показали Мойес, Ван Гал, Мавринья и Сульшер после МЮ? Абсолютно ничего. Есть вероятность, что Тен Хаг новый Де Бур или Петер Бош, который горазд только в системе Аякса
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sergeipiter
Ответ Антон Суровый
Еслиб,но Редклифф туда Потера тянет , прикинь
уж лучше Дедзерби тогда. Поттер такой же как Хаг
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Real_v_dushe
Ответ Антон Суровый
Комментарий удален модератором
Они бегали, посмотри, какой пробег был с Сити у МЮ, очень приличный. Просто, когда бегаешь бестолково и без каких-либо идей, то всё заканчивается задницей, разве нет?
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QWertY
Сульшер, настало твое время)
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бан = руки в говне
очень хочется, чтобы пришёл например де дзерби, хау или что то в этом роде (тех кого чаще ставят в пример тен хагу видите ли они дают результат) и просто пролетели со свистом с теми же самыми игроками, которые чуть что не получается сразу перестают бегать. Получая при этом 300+ тысяч фунтов в неделю
Чтобы начали обыватели уже понимать, что дело в игроках, а не в тренерах
который раз уже игроки в мю недовольны всем вокруг, но не собой. это обречённость
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sergeipiter
Инфа сотка: после крупного поражения от Ливерпуля лысого шарлатана уволят. Интересно, какой кэф сейчас на гол Хейлунда в чемпионате?
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Real_v_dushe
В пору вспомнить снова навыки барбекюшника 7хагу, а то ведь мистер стальные яйца скоро останется без работы
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QWertY
Ответ Real_v_dushe
Они бегали, посмотри, какой пробег был с Сити у МЮ, очень приличный. Просто, когда бегаешь бестолково и без каких-либо идей, то всё заканчивается задницей, разве нет?
Скинь нам этот пробег, я вот не могу найти. Заодно убедимся звездобол ты или нет
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Антон Суровый
Ответ Stretford End
самому интересно как всё закончится. наверное Каррика позовут )
Еслиб,но Редклифф туда Потера тянет , прикинь
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Stretford End
самому интересно как всё закончится.
наверное Каррика позовут )
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Антон Суровый
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бан = руки в говне
Ответ QWertY
Справедливости ради, чего показали Мойес, Ван Гал, Мавринья и Сульшер после МЮ? Абсолютно ничего. Есть вероятность, что Тен Хаг новый Де Бур или Петер Бош, который горазд только в системе Аякса
да нет. с учетом того что костяк сливает очередного тренера - дело в игроках и их характере
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QWertY
Ответ бан = руки в говне
да нет. с учетом того что костяк сливает очередного тренера - дело в игроках и их характере
Ну какой костяк? Есть Бруно и Мага, которые пришли при Сульшере, есть Линда и Далот, которого приводил Мавр, есть Шоу и Трэшик со времен Ван Гала. То есть по твоему все эти игроки сливали тренеров?
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Борис Энгельгардт
Ответ Neron
Мойес им не подошёл, Ван Гал не понравился, Моуриньо был слишком строгим, Сульшер слишком мягким, теперь не нравится и Тен Хаг! А может дело в самих футболистах и в руководстве? Да не, бред какой-то…
кому им то? за это время состав полностью поменялся несколько раз
кроме Мартиаля и вспомнить некого, кто долго в клубе играет
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Sergo79
Никогда такого не было, и вот опять!...
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