Работа Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед» под угрозой – игроки заявляют о своей позиции
Говорят, что напряжение внутри команды «Манчестер Юнайтед» нарастает после неудачного начала сезона под руководством Эрика тен Хага.
По данным MEN, среди нескольких игроков «Юнайтед» нарастают волнения. В отчете добавляется, что "растет беспокойство по поводу Тен Хага, а среди некоторых игроков нарастает недовольство товарищами по команде".
«Некоторые игроки также не впечатлены общим направлением деятельности клуба».
«Юнайтед» вылетел из Кубка лиги в среду вечером после домашнего поражения от «Ньюкасла» со счетом 0:3, всего через три дня после поражения в манчестерском дерби с тем же счетом.
это уже часть клубной культуры.
Чтобы начали обыватели уже понимать, что дело в игроках, а не в тренерах
который раз уже игроки в мю недовольны всем вокруг, но не собой. это обречённость
наверное Каррика позовут )
кроме Мартиаля и вспомнить некого, кто долго в клубе играет