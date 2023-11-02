Работа Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед» под угрозой – игроки заявляют о своей позиции

Говорят, что напряжение внутри команды «Манчестер Юнайтед» нарастает после неудачного начала сезона под руководством Эрика тен Хага.

По данным MEN, среди нескольких игроков «Юнайтед» нарастают волнения. В отчете добавляется, что "растет беспокойство по поводу Тен Хага, а среди некоторых игроков нарастает недовольство товарищами по команде".

«Некоторые игроки также не впечатлены общим направлением деятельности клуба».

«Юнайтед» вылетел из Кубка лиги в среду вечером после домашнего поражения от «Ньюкасла» со счетом 0:3, всего через три дня после поражения в манчестерском дерби с тем же счетом.