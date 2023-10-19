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«Он этому учит игроков «МЮ»?» В сети появилось архвиное видео с Эриком тен Хагом-футболистом - уберите детей от экранов🤦🏼‍♂️😅

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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Да уж, не филигранно.

Несмотря на слухи о скорой отставке, на этой неделе стало известно, что Джим Рэтклифф не планирует менять тренера «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно, что глава химической компании Ineos близок к приобретению 25% акций «Юнайтед» за 1,3 миллиарда фунтов – ожидается, что это станет первым шагом британского миллиардера на пути к полному поглощению клуба.

По информации ESPN, после прихода Рэтклиффа Эрик тен Хаг останется в «Манчестер Юнайтед». Бизнесмен стремится оказывать влияние на спортивные решения клуба, но смена тренера не входит в его планы.

Отмечается, что покупка Рэтклиффом и его компанией Ineos части акций «МЮ» может быть окончательно согласована уже на ближайшем заседании правления клуба в четверг.

Тем временем, болельщики в соцсетях задаются вопросом - в такой футбол тен Хаг хочет научить играть голландец игроков «МЮ»? (смотреть до конца)

7 комментариев

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Olenyuksi
Уверен, если покопаться, то у любого игрока в карьере можно найти такой пас или срезавшейся удар, даже у самых великих.
+10
-2
+8
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Vezdexodof
Как надоели набросы федорова,стебаклвой и погорельцевой...
Днище 👎
+4
0
+4
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Vezdexodof
Днищегский пост от днищенского автора!
+3
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Maasd4m
Ну срезался мяч, с кем не бывает?
Далеко не все топ тренеры были хотя бы среднего уровня крепкими футболистами. Однако успешно тренировать им это не мешало.
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Эдем Ахметов
Хорошие тренеры, это как правило никчемные игроки! И наоборот
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Ложный Латераль
То что он средний тренер не имеет никакого отношения, каким игроком он был. Моуриньо то почти вовсе не играл на топ уровне.
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Эдем Ахметов
Ответ Olenyuksi
Уверен, если покопаться, то у любого игрока в карьере можно найти такой пас или срезавшейся удар, даже у самых великих.
100% у любого!
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