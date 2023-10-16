Деньги не главное. The Times назвал причину, по которой Глейзеры отказали шейху Джассиму — все решила одна деталь

Такого они простить не могли.

В выходные дело о продаже «Юнайтед» приобрело неожиданный поворот. Спустя почти год после начала борьбы за клуб сэр Джим Рэтклифф одержал верх над шейхом Джассимом.

Предложение катарца, рассчитывавшего выкупить 100% акций «красных дьяволов», было отклонено Глейзерами в пользу англичанина, готового приобрести лишь 25%. Казалось бы, что миноритарную часть клуба можно было продать намного раньше, поэтому надежды фанатов были высоки, но американские владельцы вновь смогли удивить болельщиков.

Сообщалось, что их не устроила цена, предложенная шейхом. Однако это удивительно, учитывая, что он предлагал в два раза больше рыночной стоимости.

Но, если верить надежному The Times, у Глейзеров была иная причина для такого решения. Как оказывается, семье американских бизнесменов пришлось не по душе одно заявление катарца. Ниже приведен отрывок из статьи британского издания:

«Когда в феврале дело дошло до подачи первых предложений, катарцы попытались обратиться к фанатам «Юнайтед», давно недовольных Глейзерами из-за их потребительского отношения к владению футбольным клубом, приведшего к долгам.

Катарцы позволили болельщикам мечтать. В их публичном заявлении был четкий посыл, что они предоставят финансовые возможности, чтобы бросить вызов своим ближневосточным противникам в «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед». Они пообещали вернуть «Юнайтед» его «былую славу», «полностью покрыв все долги».

Однако это не позабавило Глейзеров, которые восприняли эту формулировку как подразумеваемую критику их собственной работы.

«Дрочилы», — оценил заявление катарцев один высокопоставленный источник, близкий к владельцам».