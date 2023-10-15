Остается только мечтать. Сколько шейх Джассим был готов потратить на «Юнайтед», учитывая первые вложения в клуб 🤑

Как можно от такого отказаться?

Глейзеры выставили «Манчестер Юнайтед» на продажу почти год назад, и только в субботу произошел неожиданный прорыв в этом деле. Однако совсем не такой, на какой надеялись фанаты.

Семья американских бизнесменов нашла новый способ разочаровать поклонников манкунианцев: они отвергли новое предложение катарского шейха Джассима после эксклюзивных переговоров, вместо этого согласившись на продажу 25% сэру Джиму Рэтклиффу. По информации многочисленных надежных источников, сделка близка к завершению — осталось лишь голосование совета директоров.

Так сколько же Джассим бин Хамад Аль Тани был готов вложить в «красных дьяволов»?

Как сообщают Фабрицио Романо и Саймон Стоун из BBC, катарский шейх предложил Глейзерам в два раза больше оценочной стоимости клуба, то есть почти $7 миллиардов вместо $3,5.

Дополнительно он был готов целиком покрыть долг «Юнайтед» в размере £969,6 миллионов, а также вложить как минимум $1,5 миллиарда на обновление стадиона, постройку нового тренировочного центра, трансферы игроков, а также на проекты по возрождению сообщества вокруг команды.

Ну что же тут скажешь. Остается надеяться, что сэр Джим Рэтклифф, который теперь будет целиком отвечать за спортивную составляющую клуба и впоследствии рассчитывает все же заполучить мажоритарный пакет акций, сможет помочь клубу. Хоть вряд ли и так, как это сделал бы шейх Джассим.