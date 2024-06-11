Шатов войдет в тренерский штаб «Урала»

войдет в тренерский штаб « », который в новом сезоне будет выступать в Мелбет Первой лиге.

33-летний бывший полузащитник сборной России, с большой долей вероятности, будет помогать в екатеринбургском клубе главному тренеру Евгению Аверьянову. Назначение Шатова будет утверждено в начале этой недели, сообщает Metaratings.ru.

Хавбек завершил игровую карьеру в августе 2023 года и в настоящее время учится в Высшей школе тренеров.

Шатов известен по выступлениям за «Урал», «Зенит», «Краснодар», «Рубин» и «Анжи».