Шатов войдет в тренерский штаб «Урала»
Олег Шатов войдет в тренерский штаб «Урала», который в новом сезоне будет выступать в Мелбет Первой лиге.
33-летний бывший полузащитник сборной России, с большой долей вероятности, будет помогать в екатеринбургском клубе главному тренеру Евгению Аверьянову. Назначение Шатова будет утверждено в начале этой недели, сообщает Metaratings.ru.
Хавбек завершил игровую карьеру в августе 2023 года и в настоящее время учится в Высшей школе тренеров.
Шатов известен по выступлениям за «Урал», «Зенит», «Краснодар», «Рубин» и «Анжи».