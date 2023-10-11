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«Регулярное игровое время очень важно для меня». Магуайр впервые рассказал о несостоявшемся переходе в «Вест Хэм»

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Готов бороться.

Выступая на пресс-конференции перед товарищеским матчем между сборными Англии и Австралии, Харри Магуайр впервые высказался о несостоявшемся переходе в «Вест Хэм». Как оказалось, никакой договоренности не существовало.

«Регулярное игровое время очень важно для меня. Так было на протяжении всей моей карьеры. 

Дело было не только за моими словами: «Да, я ухожу». Ничего не было согласовано ни между клубами, ни со мной. Реальной перспективы не было, потому что мы не продвинулись в этом вопросе достаточно далеко.

«Вест Хэм» — огромный клуб. Но я по-прежнему полностью сосредоточен на «Манчестер Юнайтед», я хочу бороться за свое место, но, конечно, игровое время очень важно для меня».

Во время летнего трансферного окна Магуайра связывали с переездом в «Вест Хэм». При этом некоторые издания утверждали, что сделка застопорилась из-за того, что защитник требовал от «Юнайтед» компенсацию потерянной зарплаты, чтобы покинуть «Олд Траффорд».

В конце концов, 29-летний игрок остался в «Манчестер Юнайтед», и теперь, на фоне эпидемии травм в защите, он вновь пытается пробиться в основу команды. В последнем матче перед международным перерывом Харри впервые вышел в стартовом составе в Премьер-лиге и отлично проявил себя, оформив ассист перед победным голом.

1 комментарий

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Killer Gg
Реинкарнация холодильника
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