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Что сделал Тен Хаг после финального свистка с «Пэлас» – Бруну делал тоже самое

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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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В субботу «Манчестер Юнайтед» потерпел четвертое поражение в сезоне Премьер-лиги 2023/24 дома от «Кристал Пэлас». 

«Красные дьяволы» сейчас переживают худший старт сезона в чемпионате после семи игр за 34 года. 

После поражения на «Олд Траффорд» Эрик тен Хаг и Бруну Фернандеш были явно недовольны судейством и дали понять это судьям. 

Пара беседовала с судьями, возможно, требуя ответов на момент с игрой рукой от защитника "Пэлас" Уорда.

 

2 комментария

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Роман
Вообще-то они выражали благодарность, что не дали забить Пэласу больше.
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j9k4s6mx67
Там кроме руки был удар по ноге Решфорду, за такое же нарушение игроку МЮ дали желтую. Аю только и делал что нырял под Амбрабата, судья это тоже не увидел. Конец наверно близок, время пришло мне покупать другую форму …
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