Что сделал Тен Хаг после финального свистка с «Пэлас» – Бруну делал тоже самое

В субботу «Манчестер Юнайтед» потерпел четвертое поражение в сезоне Премьер-лиги 2023/24 дома от «Кристал Пэлас».

«Красные дьяволы» сейчас переживают худший старт сезона в чемпионате после семи игр за 34 года.

После поражения на «Олд Траффорд» Эрик тен Хаг и Бруну Фернандеш были явно недовольны судейством и дали понять это судьям.

Пара беседовала с судьями, возможно, требуя ответов на момент с игрой рукой от защитника "Пэлас" Уорда.